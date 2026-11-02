Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать

В России около 3 млн пенсионеров продолжают работать — это 18% граждан, вышедших на пенсию. Данные привела вице-премьер Татьяна Голикова на заседании правительственного совета, сообщает «Коммерсант».

Для поддержки занятости людей старше 50 лет действует программа бесплатного переобучения в рамках нацпроекта «Кадры». В прошлом году ею воспользовались 23,5 тыс. человек, 87% из них нашли работу. Помимо традиционных профессий няни, помощника по уходу, экскурсовода, электромонтера и лаборанта химического анализа представители старшего поколения успешно осваивают специальности аналитика данных и специалиста по работе с ИИ.

Старшее поколение активно и вне рынка труда: 37% пенсионеров участвуют в общественных объединениях, 28% занимаются туризмом, спортом и творчеством. В регионах работают более 540 центров здоровья, 42 из них преобразованы в центры медицины здорового долголетия. Их услугами охвачены 15,5 млн человек.

В экономике также задействованы люди с инвалидностью. По словам Голиковой, работают около 1,3 млн человек — 28% граждан с инвалидностью трудоспособного возраста. Еще более 125 тыс. занимаются предпринимательством. Квоты на трудоустройство этой категории граждан выполнены на 86%.

Согласно данным ВЦИОМ, более половины россиян (65%) рассчитывают на дополнительные источники дохода, помимо государственной пенсии. Из них 40% собираются продолжить работать, выбирая работу по силам, 33% планируют трудоустройство по своей профессии.