Каждый десятый россиянин не экономит на себе

32% опрошенных россиян тратят деньги на себя с удовольствием, но следят за балансом. 14% воспринимают траты на внешность как необходимость. 12% ограничиваются расходами на базовое, 11% не экономят на себе. 35% за последние годы стали выбирать качество вместо количества. 28% начали меньше покупать случайного и больше нужного, 17% — чаще вкладываться в здоровье и самочувствие. Таковы данные исследования, проведенного ювелирным брендом Sokolov. Отчет есть в распоряжении Sostav.

31% респондентов начали вкладываться во внешность еще с подросткового возраста, 23% — в 20−25 лет, 6% — в 30−35 лет, 5% — в 35−40 лет.

Основные факторы, из-за которых россияне стали больше вкладываться в себя: рост дохода (47%), изменившееся отношение к себе (41%), ощущение, что «уже пора» (40%). Влияние соцсетей и окружения отметили 33%, новые отношения — 24%.

Приоритеты опрошенных: одежда и обувь (68%), здоровье и медицина (48%), уход за собой и косметика (42%), спорт и фитнес (39%), качественная еда (36%), украшения и аксессуары (25%). Если речь идет о готовности доплатить за качество, 64% готовы потратить больше на одежду и обувь, 45% — на технику, 38% — на косметику, 22% — на украшения.

Решение о дорогой покупке россияне принимают рационально: 35% долго изучают и сравнивают варианты, 15% советуются с близкими или читают отзывы, 14% ждут скидки или подходящего момента. 3% покупают импульсивно.

36% интервьюируемых приобретают ювелирные украшения иногда (когда что-то по-настоящему понравилось), 27% получают драгоценности в подарок, 16% покупают только по особым поводам. Регулярно приобретают украшения как часть образа 12%. У 9% с возрастом интерес к драгоценностям вырос, хотя раньше они об этом не думали.

С возрастом 23% россиян разрешают себе «лишнее», 16% балуют себя по особым случаям. 14% с ростом дохода стали тратить больше. 12% начали выбирать вещи заметно лучшего качества.

Экономнее с возрастом стали 10% опрошенных. Что мешает тратить на себя больше: недостаточный доход (53%), другие приоритеты (семья, жилье, дети — 52%), чувство вины за «лишние» траты (30%), сомнения «а стоит ли оно того» (22%).

Понятие «вкладывать в себя» для россиян — это забота о здоровье (71%), покупка качественных и долговечных вещей (58%), возможность позволять себе то, что приносит настоящую радость (52%), инвестиции в образование и развитие (43%).

59% россиян полностью сами оплачивают расходы на свою внешность, 34% — в основном сами, иногда с участием партнера. 7% считают, что эти расходы должен закрывать партнер.