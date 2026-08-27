Каждый четвертый житель крупных городов покупает одежду на ресейл-площадках

Каждый четвертый опрошенный россиянин покупает одежду на ресейл-площадках, еще 25% респондентов пока не делали этого, но готовы попробовать. При этом основными каналами покупки одежды остаются маркетплейсы и торговые центры — их выбирают 65% и 60% опрошенных соответственно. К таким выводам пришли аналитики VK . В исследовании компании приняли участие более 1,2 тыс. человек в возрасте от 18 до 55 лет из 17 городов России.

Интерес к ресейлу различается в зависимости от возраста. Наиболее активно покупать вещи таким способом готовы участники исследования 25−34 лет, тогда как среди респондентов 46−55 лет 46% не планируют пользоваться ресейл-площадками. Аудитория в возрасте 18−24 лет также реже выбирает этот формат.

Разница в интересе к ресейлу заметна и между городами, отмечают авторы отчета. Самый высокий показатель готовности покупать одежду на ресейле зафиксирован в Тюмени — 38%. В Красноярске и Уфе он составил по 31%, в Омске и Волгограде — по 30%.

Главными причинами обращения к вещам с рук стали возможность сэкономить и найти одежду, которой уже нет в продаже, — такие доводы назвали 20,51% и 20,42% участников соответственно. Еще 10% используют ресейл для поиска редких и винтажных вещей.

При выборе одежды в целом цена остается одним из ключевых факторов для аудитории 25−55 лет. Среди участников 18−24 лет на первом месте оказалось качество — его отметили 53%, далее следуют бренд — 50%, цена — 45%, соответствие модным тенденциям — 40% и экологичность — 36%.

Более спокойно респонденты относятся и к одежде, которая уже принадлежала другому человеку. 35% не скрывают, что носят вещи из ресейла или секонд-хенда. В Санкт-Петербурге больше половины участников не видят в этом ничего постыдного, в Москве — 37%. Еще 29% считают, что за последние годы отношение общества к вещам с историей стало более положительным, а 35% скорее согласны с утверждением, что хорошая вещь должна служить нескольким владельцам.

Ненужную одежду 26% участников передают на благотворительность, еще 25% продолжают хранить дома или на даче. Чаще всего вещи жертвуют жители Воронежа — 43% и Челябинска — 38%. Наиболее активно такой вариант выбирают респонденты в возрасте 35−44 лет.

38% опрошенных россиян заинтересованы в покупке вещей, ранее принадлежавших известным людям: 16% ответили утвердительно, еще 22% — скорее утвердительно. Наибольший интерес к таким предметам проявили жители Красноярска — 37%, Казани — 26%, Екатеринбурга — 25% и Москвы — 22%. Среди аудитории в возрасте от 25 до 34 лет показатель составил 19%, среди 35−44-летних — 18%.