Каждая третья российская компания не планирует выплачивать тринадцатую зарплату

32% российских компаний не планируют выплачивать сотрудникам тринадцатую зарплату или новогоднюю премию по итогам года. Годом ранее таких работодателей было 28%, а в 2024 году — 23%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на опрос SuperJob.

Выплатить премию всем сотрудникам намерены 24% работодателей — столько же, сколько в прошлом году. Еще 14% планируют поощрить только часть персонала. При этом 30% компаний пока не определились с решением.

Среди сотрудников доля тех, кто не рассчитывает на новогоднюю премию, за год сократилась с 40% до 36% — это минимальный показатель за последние три года. Одновременно стало меньше работников, в компаниях которых такие выплаты не предусмотрены вовсе: 32% против 35% годом ранее. При этом все больше респондентов связывают отсутствие бонусов с финансовой нестабильностью работодателя: так считают 13% опрошенных против 8% в 2025 году.

Чаще всего на премию рассчитывают сотрудники младше 35 лет. Надежды на бонус также зависят от уровня дохода: среди тех, кто зарабатывает до 100 тыс. руб., премию ждут 32%, тогда как среди респондентов с более высокой зарплатой — 35−36%.

Сокращение премиальных выплат происходит на фоне стремления бизнеса оптимизировать расходы. По данным мониторинга РСПП, 84% предприятий намерены урезать затраты, в том числе на персонал. Одновременно замедляется рост реальных зарплат: если в январе 2026 года он составлял 8,6% год к году, то в июне — 4,6%, по данным Росстата.

По данным «Актион Бухгалтерии», не планируют выплачивать годовую премию почти половина респондентов (46%), у 20% решение о выплатах отложено на неопределенный срок.