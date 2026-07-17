Каждая третья компания тратит более полумиллиона рублей на участие в премиях

Около трети креативных агентств и компаний ежегодно направляют более 500 тыс. руб. на участие в профессиональных премиях. Такие расходы бизнес рассматривает как способ повысить узнаваемость и укрепить позиции на рынке, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование премии Silver Mercury и агентства Balagan.

По данным исследования, 31,7% участников рынка тратят на индустриальные конкурсы свыше 500 тыс. руб. в год. При этом большинство компаний (72,2%) ограничиваются бюджетом от 50 тыс. до 300 тыс. руб.

Главными причинами участия в премиях стали повышение узнаваемости бренда (76%) и привлечение новых клиентов (64%). Для половины респондентов (50%) важным фактором остается признание профессионального сообщества. При этом только 20% участников считают награды способом повысить стоимость своих услуг, а 14% — инструментом увеличения среднего чека.

Эксперты отмечают, что отраслевые награды работают прежде всего как показатель репутации, а не как прямой фактор роста цен. Победы в конкурсах помогают компаниям стать заметнее для потенциальных заказчиков, укрепить позиции в переговорах и в дальнейшем увеличить коммерческие показатели.

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