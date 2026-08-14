Как MobX Agency объединило искусство, мобильный рынок и вечеринку на крыше

22 июля в Центре современного искусства МАРС прошел MOBX: МЭТЧ — закрытая встреча MobX Agency для брендов, рекламных платформ и экспертов мобильного рынка. MobX Agency объединил презентацию обновленного бренда и деловую встречу для мобильного рынка: бренды, рекламные платформы и эксперты обсудили, где в 2026 году искать рост, качественный трафик и рабочие связки каналов.

Для агентства событие стало не только поводом обсудить мобильное продвижение в 2026 году, но и впервые в офлайне представить обновленный бренд MobX Agency.

Сценарий вечера раскрывался в трех актах: сначала гости погружались в атмосферу через мультисенсорную выставку «Сон в музее», затем переходили к деловой программе о мобильном продвижении, а завершилась встреча на крыше — в формате хаус вечеринки.

Сергей Леликов, основатель BRAND EFFECT: Обновленный дизайн и формат вечера показали MobX как современный бренд, построенный на экспертизе, но при этом живой и с душой. Связка искусства и маркетинга здесь сработала особенно точно: она усилила визуальное восприятие ребрендинга и помогла показать, что новый MobX — это не только про инструменты и результат, но и про культуру взаимодействия с рынком. Получилось цельное высказывание бренда, где каждая деталь поддерживала общий образ. Мэтч случился.

Идея мэтча: почему это не просто метафора

В названии MOBX: МЭТЧ идея совпадения была не декоративной. В маркетинге результат появляется тогда, когда совпадают несколько элементов: аудитория, контекст, формат коммуникации, аналитика и задача бизнеса.

Канал не существует сам по себе — он работает внутри пользовательского пути. Один и тот же инструмент может по-разному раскрыться в зависимости от категории, продукта, этапа воронки и того, как бренд измеряет результат.

Антон Кудашов, генеральный директор MobX Agency: Мобильный рынок стал намного сложнее, чем несколько лет назад. Часть привычных инструментов стала недоступной, а на смену им пришло множество новых решений. Вместе с этим выросла и цена ошибки — за счет медиаинфляции, высокого спроса на инвентарь и возросшей глубины аналитики данных. Сегодня важно не просто купить трафик, а понимать, где находится пользователь, в каком контексте он принимает решение и какую роль конкретный канал играет в стратегии роста.

Для брендов это означает, что выбор канала начинается не просто с формата, а с бизнес-модели и экономики привлечения.

Евгений Лисин, руководитель отдела развития, ПАО МКК «Займер»: МФО живет полностью на перформансе, с оплатой за выдачу. В первую очередь мы рассматриваем любые источники, которые готовы приводить выдачи продукта с оплатой по CPA: такие источники быстро согласовываются и запускаются. При этом мы экспериментируем и с источниками с оплатой за переходы на интересных площадках, если нас устраивает прогнозная стоимость выдачи. На тест закладываем небольшой бюджет, смотрим на конверсии — и если экономика сходится, продолжаем размещение или обсуждаем с партнером изменение условий.

Почему вечер начался с выставки

Приветственная часть прошла на выставке «Сон в музее». Такой старт был выбран не случайно: организаторы хотели вывести гостей из рабочего автопилота и задать состояние, в котором острее считываются атмосфера, детали и смыслы вечера.

Эта логика напрямую связана с маркетингом. Бренд тоже работает не только с показами и кликами, но и с вниманием, контекстом и моментом, в котором пользователь принимает решение.

Лиза Беляева, руководитель по связям с общественностью MobX Agency: Выставка помогла начать вечер с темы внимания и внутреннего переключения. Сон — это не только про отдых (которого и правда часто не хватает в насыщенном рабочем графике), но и про внутреннюю паузу, в которой появляется место для фантазии, ассоциаций и новых смыслов.

Параллельно с выставкой гости собирались на крыше под диджей сет от Юры Худина — сейлз-директора MobX Agency.

Юрий Худин, сейлз-директор, MobX Agency: На старте вечера музыка работает как мягкий переход из рабочего режима в атмосферу события. Часть гостей пошла на выставку, часть сразу поднялась на крышу — и для второй группы тоже хотелось создать ощущение, что вечер уже начался. Джаз-хаус здесь был идеальным форматом: легкий, ненавязчивый, но с нужным вайбом для первых разговоров и знакомства с площадкой.

Мобильный рынок 2026: не набор каналов, а система решений

Эффективность в 2026 году складывается из нескольких факторов: сильной перформанс-базы, понимания поведения пользователя и умения вовремя подключать новые инструменты. Поэтому программа была собрана как карта возможностей: где формируется спрос, где происходят контакты с пользователем, где можно масштабироваться, а где — найти дополнительный прирост.

Юлия Никандрова, коммерческий директор MobX Agency: Клиенты все чаще приходят с запросом: «Соберите рабочую связку под нашу задачу». Им важно понимать, какие каналы подходят их категории лучше, как эффективно тестировать новые инструменты и на каких ключевых критериях необходимо фокусироваться, чтобы добиваться не только объема, но и качеста результата. Для нас MOBX: МЭТЧ стал способом собрать этот разговор в одном месте — с платформами, брендами и экспертами, которые смотрят на рынок с разных сторон.

Со стороны брендов тоже отмечается фокус управление всей связкой: важно видеть вклад каждого канала, понимать качество трафика и сохранять результат при масштабировании.

Мария Подзорова, интернет-маркетолог, FUN&SUN: В 2026 году мы работаем в условиях неопределенности на рынке: снижение трафика и бюджетов, рост стоимости привлечения. Поэтому сейчас важно делать максимально реалистичные прогнозы на все и видеть реальную картину рынка.

Евгений Ушаков, руководитель направления платного привлечения, Whoosh: В ближайший год главным фокусом для рекламодателей станут омниканальность и атрибуция: важно учиться видеть вклад каналов в связке, а не оценивать каждый инструмент отдельно.

Дмитрий Юрченко, директор по диджитал-маркетингу, «585 Золотой»: Главный вызов для мобильного рынка в 2026 году — найти масштабируемый канал, куда можно залить 100 млн рублей в месяц, сохранив при этом качество трафика. Для нас все острее становятся вопросы фрода и сквозной аналитики.

О чем говорили выступающие

Первый блок был посвящен OEM-инвентарю на базе HONOR — каналу, который работает на уровне устройства и первого контакта пользователя с приложением. Ксения Жаркова, руководитель спецпроектов MobX Agency, рассказала, какие возможности такой формат открывает для брендов сейчас.

Ксения Жаркова, руководитель спецпроектов, MobX Agency: Для MobX это важное партнерское направление: рынок ищет дополнительные источники качественного мобильного трафика, и OEM-форматы становятся одним из способов расширить медиамикс.

Следующий слой мобильной экосистемы — дистрибуция и продвижение приложений в сторах. Александр Егоян из RuStore рассказал гостям о новых возможностях платформы.

Александр Егоян, менеджер по работе с ключевыми клиентами, RuStore: RuStore в 2026 году — это не просто площадка с 68 млн юзеров, получивших безопасный доступ к необходимым цифровым сервисам, а мощная рекламная экосистема, которая эффективно решает самые разные задачи брендов.

В блоке «Яндекс Рекламы» фокус сместился на самого пользователя: как он ведет себя в мобильной среде, как принимает решения и чего ждет от брендов. Юлия Бережная показала, почему в 2026 году важно учитывать не только канал контакта, но и контекст, в котором пользователь сталкивается с рекламой.

Юлия Бережная, руководитель группы по развитию бизнеса продвижения приложений, «Яндекс Реклама»: Мобильный пользователь 2026 — это человек, который живет в потоке уведомлений, но все равно рефлекторно разблокирует экран 150 раз в день. Он ожидает, что сервис поймет его задачу быстрее, чем он успеет ее сформулировать, а реклама окажется полезной, а не просто заметной среди сотни сообщений.

Блок Peaklink был посвящен закупке, тестированию и масштабированию. Дмитрий Савин разобрал, как выстраивать закупку, проверять гипотезы, оптимизировать кампании и какие ошибки на старте могут ограничить результат.

Дмитрий Савин, BDM team lead, Peaklink: На пути от теста к масштабированию чаще всего мешают три вещи. Первая — быстрые выводы о неэффективности: мобильной DSP нужно пройти несколько этапов, собрать данные и обучиться. Вторая — креативы, которые не соответствуют целям кампании, например медийный формат без призыва к действию в перформанс-задаче. Третья — взаимоисключающие аудитории или слишком узкие настройки, которые ограничивают возможности платформы.

«Озон Реклама» раскрыла роль торговых площадок в продвижении. Маргарита Бондарь рассказала, как маркетплейсы работают с персонализацией пользовательского пути и помогают брендам оставаться заметными на разных этапах выбора.

Маргарита Бондарь, руководитель отдела операционного сопровождения и проектов, «Ozon Реклама»: Мы делаем путь пользователя более персонализированным: рекомендации на главной странице и в поиске учитывают историю покупок и интерес к разным категориям товаров. При этом баннерные размещения помогают бренду оставаться заметным на всем сценарии пользовательского пути — от посещения главной страницы и поиска до покупки. Так бренд получает возможность быть найденным, увиденным и выбранным.

«Авито Реклама» раскрыла тему продвижения через намерение пользователя. Евгения Титова показала, как бренды могут работать с аудиторией в момент, когда потребность уже сформирована, а установка приложения становится частью решения конкретной задачи.

Евгения Титова, руководитель группы по работе с мобильными агентствами, «Авито Реклама»: Преимущество intent media в том, что реклама показывается не случайному пользователю, который листает ленту, а человеку с уже сформированной потребностью. Для мобильных приложений это особенно важно: главный барьер установки — не цена или интерфейс, а вопрос «зачем мне это сейчас?». Intent media отвечает на него, показывая рекламу в момент, когда потребность уже возникла.

Завершил деловую часть блок про умное телевидение. Евгений Запотылок рассказал, какие возможности есть за пределами классического телеэфира.

Евгений Запотыл, руководитель ТВ-направления, MobX Agency: Smart TV ценен тем, что может работать и как медийный канал, и как часть перформанс-воронки. Для медийных задач он дает охват, узнаваемость и рост брендовых запросов. Перформанс-задачи закрывают QR-коды, промокоды, deep link и частотные настройки. В хорошем сценарии это тот самый мэтч: большой экран дает внимание, а диджитал механика помогает довести человека до действия.

Крыша как продолжение концепции

Финальная часть продолжала идею вечера: после разговора о совпадении бренда, канала и пользователя гости переходили к вечеринке на крыше — с фирменными коктейлями и музыкальной программой. За пультом были shumakher, диджей и руководитель по связям с общественностью MobX Agency, и matematika — диджей из Санкт-Петербурга.

Евгений Ушаков, руководитель направления платного привлечения, Whoosh: После вечера осталось ощущение, что рынок адаптируется и подстраивается под новые правила. У многих сейчас похожие проблемы, и такие встречи помогают их отрефлексировать. По формату это было нативное погружение в атмосферу: интерактивный музей, переход на крышу, органичные выступления — без затяжек и агрессивных продаж.

Юлия Бережная, руководитель группы по развитию бизнеса продвижения приложений, «Яндекс Реклама»: Очень камерное и уютное мероприятие, с нестандартным форматом экскурсии — это помогло переключиться после рабочего дня. Осталось приятное впечатление: программа была не затянутой и интересной, площадка была классная, летом — на крыше, ну просто кайф!

В завершение гости получили подарочный бокс, разработанный специально для события. Подарки стали еще одной точкой контакта с обновленным брендом и продолжением идеи вечера про рост, результат и атмосферу, которую MobX Agency создает вокруг себя.