IZMENI SOZNANIE провели первый Summer Digital Fest в Москве

В Москве прошел первый Summer Digital Fest — новый проект event-бюро IZMENI SOZNANIE, объединивший деловую конференцию и уже известную летнюю «Диджитал Елку» (Digital Elka). За два дня в фестивале приняли участие более 1 900 человек — представители рекламной, медиа- и других креативных индустрий.

Ольга Тищенко, генеральный директор IZMENI SOZNANIE: Технологии ускоряют темп нашей жизни, с их помощью мы становимся более эффективными и многозадачными. Но на этом фоне появляется еще большая внутренняя потребность качественного живого общения, и в ближайшее время она будет только нарастать. Наша цель дать не просто возможность живого контакта, а каждым мероприятием создавать то пространство, где рекламная индустрия чувствует единство, цельность, внутреннюю опору для дальнейшего развития бизнеса. Где можно не просто формально выступить и отметиться, а именно обсудить с коллегами «по цеху» то, что волнует, договориться и найти решения для дальнейшего развития. Для этого очень важно создать правильную атмосферу, использовать те форматы, которые способствуют таким диалогам.

Фестиваль прошел на двух разных площадках: во Дворце Культур на Дубровке с деловой программой 30 июля и затем 31 июля в ДК «Серп и Молот» с уже традиционной московской вечеринкой «Летняя Digital Elka».

В конференции с концепцией «Культурный код: здравый смысл» приняли участие более 400 человек. Среди спикеров были: декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, автор блога «Психология маркетинга» Николай Молчанов, бренд-стратег Юлия Семакова, контент-директор «Правил жизни» Григорий Туманов, а также сооснователи студии Mundfish Евгения Седова и Роберт Багратуни. Своим опытом и взглядами на ключевые тренды индустрии также поделились представители «Яндекс UrbanAds», «Яндекс Рекламы», «Авито Рекламы», «Х5 Медиа», «Т-Рекламы», T2 AdTech, RW+, РБК, Media Instinct Group, Entusiasm, МТС Ads, REDKEDS, «Лагоммм», Marshall Automotive и ГК «Детский мир».

Участники обсудили, как трансформируется поведение аудитории, какие культурные и социальные изменения влияют на восприятие брендов, почему привычные маркетинговые подходы перестают работать и какие смыслы сегодня действительно находят отклик. В центре разговора оказались новые модели потребления, развитие технологий, изменение роли контента и партнерств, а также поиск актуального языка общения с человеком.

Второй день фестиваля продолжила вечеринка, уже известная на рынке под брендом «Летняя Digital Elka». Она объединила около 1500 представителей рекламной, медиа- и смежных индустрий: кино, геймдева, театра и искусства.

Темой этого года стали «Сказки от-кутюр»: знакомые с детства персонажи и сюжеты получили новое авторское прочтение на стыке высокой моды, искусства и технологий. Строгий конструктивизм ДК «Серп и молот» стал декорацией волшебного мира, а индустриальные фасады — фоном для главной сцены.



Гостей встречала ковровая дорожка со вспышками камер папарацци, большой иммерсивный портал, за которым открывался сказочный мир вечера, десятки актеров в волшебных образах и тематические фотозоны. Далее маршрут вел к интерактивным зонам партнеров — станции рыбака, который помогал выловить желания, шатру Шамаханской царицы с личными предсказаниями, зоной с кубинской атмосферой. В чайном ателье готовили авторские напитки, а на протяжении всей ночи шло соревнование за звание самой креативной туфельки. Кульминацией вечера стало выступление группы «Дискотека Авария» на главной сцене в окружении сказочных рыб.

Хедлайнеры SDF | «Летняя Digital Elka»: «Дискотека Авария», Monoplay, SIPE и другие.



Партнеры фестиваля: «Яндекс UrbanAds», «Т-Реклама», T2 Adtech, «Яндекс Реклама», «Авито Реклама», JAMI LUP SPORT, «Х5 Медиа», «MoeVideo», ЭКРАН, DARKSIDE, Adlook, T.Frame, Fresh Bar, Zen Mobile Agency, Digital Club, «Распустись», KOJO Coffee Roasters, TimeOut, «Инк», «Медиалогия».



Партнер по видеоконтенту: «Лагоммм»

Информационный партнер: Sostav

Безалкогольный партнер: Fresh Bar и Sensia by Fresh Bar



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