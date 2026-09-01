«Карачаровский механический завод»: как раскрыть тайны инженерии в детском подкасте

Популяризация промышленности — сложная коммуникационная задача, особенно если речь идет о детской аудитории. Классические образовательные форматы редко вызывают искренний интерес у детей, которые привыкли к быстро меняющемуся контенту и игровым механикам. Как удивить инженерной идеей через подкаст, — команды «ГПМ Реклама», «Детского радио» (входят в «Газпром-Медиа Холдинг») и «Карачаровского механического завода» рассказали Sostav.

Рынок аудиоконтента в России продолжает активно расти: согласно исследованию образовательной платформы «Нетология», 79% россиян регулярно слушают образовательный аудиоконтент, а 67% используют подкасты и аудиолекции для саморазвития. По данным музыкального сервиса «Звук», интерес растет именно к сюжетным аудиоформатам: аудитория немузыкального контента в 2025 году увеличилась вдвое, а детские проекты собирают миллионы прослушиваний.

В этих условиях «ГПМ Реклама», «Детское радио» и «Карачаровский механический завод» решили сделать ставку на развлекательный формат и создали подкаст с фантастической историей. Через приключение и эмоциональную вовлеченность он помогает рассказывать детям и их родителям о высоких технологиях, инженерных профессиях и продукции московских предприятий — без прямой рекламы и назидательности.

Задачи

Пробудить интерес к инженерии, представив профессию как увлекательное приключение — с роботами, технологиями и инновационными разработками.

Расширить представление о профессии инженера, показав разнообразие ролей и направлений внутри индустрии.

Сформировать долгосрочный кадровый резерв за счет мотивации детей к выбору инженерных специальностей в будущем.

Реализация

Отправной точкой стал запрос придумать идею фантастического сериала, который бы захватил внимание детей от 6 до 12 лет и их родителей, при этом органично рассказывая о московской промышленности. Отталкиваясь от этой задачи, команды решили создать сюжет на пересечении детской фантазии и технологиях будущего. Так появилась мысль заглянуть на 100 лет вперед и представить, какой может быть Москва 2 126 года и каких высот могут достичь ученые, инженеры и даже обычные школьники, как Марат и Полина Смекалкины.

В сопровождении верного друга и помощника Робопса они оказываются в центре невероятных событий: спасают город от инопланетных захватчиков, экспериментируют с космическими явлениями. Герои путешествуют не только во времени, но и по цехам высокотехнологичных заводов столицы: знакомятся с тонкостями производственных процессов и узнают о разработках московских инженеров.

Каждый цикл подкаста создается при поддержке «Карачаровского механического завода» совместно с Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы, а также продюсерами «Детского радио» и профессиональным сценаристом — автором книг для подростков. Запись программы осуществляется в студии радиостанции с участием приглашенных артистов.

Результаты

Проект показал, что сложные темы можно эффективно доносить до детской аудитории с помощью развлекательного контента, одновременно решая имиджевые задачи бренда. С первых эпизодов подкаст получил высокий отклик у слушателей и быстро вышел за рамки разовой спецкампании. Сегодня проект продолжает развиваться: уже выпущено 47 серий.

Охват целевой группы в эфире радио: более 6,3* млн.

Количество прослушиваний в диджитал: 1,6** млн.

Охват в СМИ: 25,1*** млн.

Юлия Андрюшова, директор департамента бизнес-коммуникаций и аналитики «ГПМ Радио», эксперт «ГПМ Реклама»: Аудиторию слушателей «Детского радио» сложно заинтересовать обычным рассказом о технологиях и профессиях, поэтому мы создали увлекательную приключенческую историю, упаковав ее в подкаст. В нем через фантастический сюжет и героев мы говорим об инженерии на языке воображения: современно и без штампов. Так, наш проект не только обучает, но и вдохновляет необычайными возможностями московской промышленности.

Дмитрий Сидельковский, генеральный директор «Карачаровского механического завода»(КМЗ): Будущее промышленности начинается с увлечения детей технологиями. Интерес к технической сфере, возникающий через популярные форматы, со временем может перерасти в профессиональное призвание. КМЗ поддерживает такие просветительские инициативы, для предприятия они стали частью системной работы по профориентации и популяризации инженерных специальностей.

Елена Бондаренко, продюсер «Детского радио»: Этот проект — не просто интересный ребятам подкаст о приключениях героев в будущем. Это мостик между детской фантазией и реальными технологиями. Его уникальность — в сочетании захватывающего сюжета про будущее и настоящих разработок московских предприятий. Через приключения школьников мы показываем ребятам, как наука и инженерия меняют мир.

*Radio Index, Россия 100+, июль — декабрь 2025, январь — май 2026

** Radio Index, Россия 100+, июль — декабрь 2025, январь — май 2026

***Медиалогия, июль 2025 — июнь 2026 (99 публикаций)