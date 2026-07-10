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10.07.2026 в 15:00

Kantar назвал четыре принципа рекламы, которая работает

Креатив уже не главный фактор успеха

Эффективные рекламные кампании сегодня строятся не только вокруг сильной идеи. По данным Kantar, бренды добиваются лучших результатов, когда объединяют креатив, последовательную коммуникацию и точное понимание потребительских ожиданий на каждом этапе контакта с аудиторией.

В исследовании по итогам премии Kantar Advertising Effectiveness Awards Spain 2026 аналитики выделили четыре подхода, которые помогают брендам увеличивать влияние рекламы: укреплять узнаваемые активы, находить актуальные культурные коды, переосмысливать привычные категории и не бояться менять правила игры.

Первый принцип — развитие без потери идентичности. Kantar отмечает, что бренды, которые сохраняют узнаваемые элементы и одновременно адаптируют коммуникацию под новые запросы аудитории, имеют преимущество в долгосрочном росте. При этом эмоциональная связь с потребителем становится одним из ключевых факторов эффективности: реклама, основанная на человеческих историях и реальных ситуациях, лучше запоминается и сильнее влияет на отношение к бренду.

Второй подход — работа с культурным контекстом. Успешные кампании не просто рассказывают о продукте, а связывают его с темами, которые уже важны для потребителей. Например, Burger King использовал семейный юмор, а Cruzcampo развивал коммуникацию вокруг культурной идентичности и локальных особенностей.

Третий принцип — поиск новых смыслов в привычных категориях. По мнению Kantar, брендам необязательно создавать новые рынки: зачастую достаточно по-новому взглянуть на существующие потребности аудитории. Так, компании могут находить новые точки роста даже в зрелых категориях с высокой конкуренцией.

Четвертый принцип — способность нарушать привычные правила. Аналитики отмечают, что быстрорастущие бренды чаще выделяются среди конкурентов благодаря собственной манере коммуникации и нестандартным решениям. Реклама, которая отличается от категории и создает сильный эмоциональный образ, способна эффективнее формировать будущий спрос.

Ранее сообщалось, что каждый десятый зумер обращает внимание на личный бренд основателя компании — им должен импонировать владелец бизнеса: контент с ним, его ценности и стиль.

Юлия Топольская
Kantar
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