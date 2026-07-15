Как РИВ ГОШ и MGCOM расширили мобильный медиасплит и снизили ДРР в 4 раза

Сеть парфюмерии и косметики РИВ ГОШ и агентство MGCOM перевели мобильные кампании на технологию FSA для улучшения ретаргетинга и привлечения новых покупателей. Команда проекта рассказала Sostav, как это повысило эффективность канала на 61% по ДРР при масштабировании заказов в 15 раз: в ретаргетинге удалось снизить ДРР на 58%, в UA направлении на 82% относительно предыдущего периода до настройки FSA (октябрь-декабрь 2025).

Full Stream Attribution (FSA) — альтернатива привычным cookie, которая позволяет быстрее передавать данные о пользователе через API напрямую в «VK Рекламу». Технология практически в реальном времени учитывает действия пользователя на сайте: просмотр товаров, добавление их в корзину или совершение покупок. События попадают в рекламный профиль пользователя за время до 90 секунд, что при стандартной интеграции занимает 4−6 часов. Такое ускорение важно для категории парфюмерии и косметики, где решение о покупке часто принимается эмоционально.

С января по май 2026 года РИВ ГОШ тестировал возможности технологии FSA при одновременном наращивании доли сервисов VK в мобильном медиасплите и расширении рекламных каналов на платформе (запуск UA iOS и RuStore, масштабирование RET iOS, AOS).

Задачи

Перед стартом проекта команда зафиксировала цели:

долю «VK Рекламы» в мобильном сплите необходимо было увеличить с 7% до 20%, а долю рекламных расходов (ДРР) — снизить на 22% при кратном наращивании оборота в 10 раз;

протестировать RuStore для продвижения приложения РИВ ГОШ.

Ситуация осложнялась техническим фактором: после смены трекера с Adjust на AppMetric, эффективность кампаний упала. Серия технических аудитов не выявила способов восстановить прежние показатели на старом трекере. В связи с этим была поставлена дополнительная задача — внедрить технологию Full Stream Attribution (FSA), чтобы не только сохранить, но и улучшить качество оптимизации и рекламные результаты.

Реализация

После технических мероприятий по настройке FSA кампанию разделили на три этапа:

1. На старте использовали широкие настройки таргетинга для ускоренного обучения алгоритмов: вся Россия, мужчины и женщины от 18 до 75 лет, автоплейсмент. Изначально в тест были взяты наиболее эффективные узкие логики из основного размещения, однако, из-за нехватки емкости кампании обучались долго, эффективность была низкая. После консультации с командой VK, было решено начать размещение с максимально широких логик, без лишнего ограничения по таргетингам и плейсментам. Гипотеза отработала, и мы быстро начали накапливать статистику, РК начали обучаться быстрее благодаря большему количеству приходящих событий.

2. После накопления статистики настройки постепенно оптимизировали на основе эффективности отдельных сегментов аудитории: исключали низкоэффективные регионы, корректировали возрастные сегменты, тестировали сценарии таргетинга. В рамках медийного размещения начали тестировать уже более целевые таргетинги с высокой емкостью аудитории (от 1,5 млн).

Среди наиболее эффективных решений оказались:

таргетинг на широкие интересы;

работа с брендовыми, категорийными и конкурентными ключевыми запросами;

отдельные кампании на города-миллионники;

сезонные гендерные ограничения (например, на мужчин перед 14 февраля и 8 марта);

фокус на сегменты с доходом выше среднего.

Дополнительно команда начала тестировать продвижение приложения в RuStore через рекламные размещения внутри площадки.

3. Далее успешные подходы перенесли в ретаргетинговые кампании. Основными сценариями стали:

просмотр карточки товара без покупки, 0−7 дней (ДРР: снижение на 67%);

любое действие на сайте, 0−7 дней (ДРР: снижение на 50%);

добавление в корзину без покупки 0−7 дней (ДРР: снижение на 76%).

Также были запущены новые механики:

дополнительные продажи, 0−30 дней;

добавление в корзину без покупки, 0−30 дней;

любое действие на сайте, 0−3 дня.

Для всех кампаний использовали полный товарный фид без дробления по категориям.

Результаты

За пять месяцев работы с FSA удалось:

увеличить количество заказов в 15 раз;

нарастить долю «VK Рекламы» в мобильном медиасплите с 7% до 22%;

повысить эффективность канала на 61%;

снизить ДРР в ретаргетинге на 58%;

снизить ДРР в UA на 82%;

Дополнительно успешные результаты показали кампании по продвижению приложения в RuStore UA, где удалось удерживать ДРР на эффективном уровне.

Нечаева Ксения, руководитель отдела интернет-маркетинга РИВ ГОШ: Подключение FSA для нас не просто техническое решение при смене трекера. Мы пересмотрели всю логику работы с мобильной аудиторией VK. Для категории красоты и в сегменте люкс решение о покупке часто принимается импульсивно, за минуты. Пока стандартная атрибуция обрабатывает событие часами, клиент уже ушел. FSA закрыла этот разрыв, и алгоритмы начали работать с реальным поведением, а не с его эхом. Итог — x15 по заказам и доля VK в мобильном сплите с 7% до 22%. Канал перешел из тестового в стратегический.

Бушманов Николай, старший специалист по таргетированной рекламе в соцсетях, MGCOM: Все поставленные цели к текущему моменту размещения были выполнены. Благодаря, технологии Full Stream Attribution компании быстрее получают данные, за счет чего оптимизации проходят эффективнее и раньше, что позволяет оперативно находить эффективные логики и их масштабировать. Специалисты из команды VK активно принимали участие во внедрении FSA, а также поясняли принципы работы алгоритмов и проводили дополнительные созвоны, благодаря чему, в короткий срок удалось бесшовно перейти на работу с новой технологией.

Осин Руслан, директор по клиентскому опыту, VK: Технология Full Stream Attribution особенно эффективно показывает себя в категориях, где велика доля эмоциональных и импульсивных покупок, а одни и те же бренды и товары представлены сразу у многих игроков рынка. Более полный и оперативный поток сигналов ускоряет обучение алгоритмов и повышает точность подбора аудитории. Этот эффект виден в кейсе РИВ ГОШ: использование FSA позволило снизить ДРР в ретаргетинге на 58%, а в кампаниях по привлечению новых пользователей — на 82%.

Команда проекта:

РИВ ГОШ

Руководитель отдела интернет-маркетинга: Нечаева Ксения



MGCOM

Старший специалист по таргетированной рекламе в соцсетях: Бушманов Николай

Руководитель направления электронной коммерции в социальных сетях: Герасимова Александра

Руководитель группы таргетированной рекламы: Изместьев Александр

Руководитель группы электронной коммерции: Алембаева Инна



VK

Менеджер по работе с клиентами: Никита Мозолев