В «ВТБ Онлайн» появилась игра «Урожай удачи» от студии Digital Lab Games

Новая онлайн-игра запустилась 13 июля и продлится 10 недель. Чтобы получить призы, игрокам нужно выращивать на грядках урожай, проходить уровни, мини-игры и выполнять задания. Чем больше билетов, тем выше шанс выиграть сертификаты, технику и другие награды.

Как устроена игра: поливаем грядки и собираем урожай

При первом входе в игру участники проходят короткое обучение: выбирают уникальный адрес своей дачи, знакомятся с целью игры и основными правилами. Основной игровой цикл разворачивается на главном экране — участке с грядками.

Чтобы получить билеты за выращенный урожай, нужно выполнить пять шагов:

Вспахать грядку по клику на иконку «Грабли».

Посадить семечко — в каталоге представлены семена разной стоимости, времени созревания и доходности. Чем дороже семечко, тем больше билетов оно приносит.

Полить грядку, после чего запускается таймер созревания.

Дождаться урожая — время созревания можно ускорить за монеты.

Собрать урожай в течение 6 часов после созревания, чтобы растение не завяло. Засохшее растение можно либо реанимировать за монеты, либо удалить с грядки бесплатно и начать заново.

Мини-игра: зарабатываем монеты

Помимо ухода за участком, в приложении есть мини-игра жанра «три в ряд». За победу на каждом уровне дают 150 монет. Также для успешного прохождения сессии в магазине можно приобрести усилители и дополнительные попытки.

Задания и события

В разделе «Задания» собраны ежедневные задачи, за выполнение которых начисляются монеты и другие бонусы. Отдельно есть прогресс по дням — за ежедневный вход в игру тоже дают награду.

Также в игре регулярно происходят события — мини-уровни с отдельными условиями, за прохождение которых игрок получает дополнительные призы.

Розыгрыши и призы

Все заработанные билеты участвуют в розыгрыше. В разделе «Розыгрыши» есть еженедельные и главный розыгрыши. В разделе «Призы» можно отслеживать, какие награды уже получены, а какие еще можно выиграть. Среди возможных подарков — сертификаты на покупки в маркетплейсах, смартфоны, ноутбуки и другие призы.

Подробнее об условиях читайте по ссылке. Найти игру можно по клику на баннер на главной странице «ВТБ Онлайн».