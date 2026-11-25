В первые выходные сентября в Альметьевске традиционно отмечают День нефтяника. В 2026 году «Татнефть» и Light Your Mind (LYM) сменили привычный эстрадный формат на шоу о людях, которые развивают энергетику региона. Команда рассказала Sostav, как с помощью сценических технологий показала историю компании и сохранила масштаб праздника при сокращении бюджета.

Цели и задачи

В отличие от празднования юбилея компании в 2025 году, сфокусированного на 75-летии достижений, памяти о первых месторождениях, исторической ретроспективе и индустриальной сцене в стилистике завода, в 2026 году перед организаторами стояла иная задача.

Бюджет проекта сократился на 30%, но было принципиально важно сохранить прежний визуальный объем и масштаб. Число зрителей на трибунах осталось прежним, а состав балета вырос благодаря новым режиссерским решениям.

Контекст и философия «Татнефть. Будущее в каждом шаге»

Праздник опирался на миссию ПАО «Татнефть»: «Вместе создаем энергию жизни и новые решения для устойчивого будущего». В центре внимания оказались развитие экологии, науки, биотехнологий и преемственность поколений.

Реализация: синергия режиссуры и сложного инжиниринга

Подготовка проекта длилась 5 месяцев — от получения первого технического задания до финального шоу. Продюсерская компания LYM взяла на себя генеральное управление, финансы, логистику и технический продакшен. Творческая группа во главе с режиссером Андреем Елсаковым отвечала за концепцию, сценарий, подбор артистов, хореографию, костюмы, музыкальное оформление и мультимедиа-контент.

Андрей Елсаков, режиссер: Для меня принципиально важно, чтобы драматургия и образы безошибочно считывались каждым — от ребенка до ветерана. При этом стадия «как» всегда следует за «о чем»: решения не должны заслонять смысл.

Выпускающий режиссер Аделина Владимирова родилась и выросла в Альметьевске в семье нефтяников.

Аделина Владимирова, выпускающий режиссер: С «Татнефтью» неразрывно связана вся жизнь моей семьи и друзей: здесь работали мои близкие, а я сама еще со школы успела побывать и волонтером, и куратором парада. Поэтому проект стал для меня историей гиперответственности: в команде я выступала носителем ценностей и культурного кода предприятия.

Масштабная сценография: образ будущего сквозь призму истории

Сценограф Анастасия Тимчук, партнер LYM, заложила в основу концепции символы Альметьевска: монумент трехмиллиардной тонне нефти и городскую арку-ворота в будущее.

Анастасия Тимчук, сценограф: Перед нами стояла задача уйти от повторения прошлогоднего опыта и создать архитектурное решение, которое выглядело бы современно и технологично, но при этом функционировало как сложный логистический узел для артистов и сотен тонн техники.

Почти 19-метровая центральная конструкция объединила экраны-ворота, кулисные проезды для техники и верхние балконы для оркестра.

Инжиниринг — продолжение философии

Технологическим ядром шоу стала пространственная 3D-полетная дорога — тросовая система лебедок для трехмерного перемещения объектов, на которой строились три ключевых номера:

«Трудовая симфония»: синхронное движение производственной техники и танцоров под живой симфонический оркестр (вальс Глинки).

«Память первооткрывателей»: номер в честь тех, кто стоял у истоков нефтяной отрасли Татарстана, в том числе женщин-буровичек военных лет. Над сценой пролетел макет самолета с фрагментом картины Рустема Хузина «На тверди Ромашкинского месторождения», а зрители и дети подняли букеты ромашек — отсылку к месторождению.

Полет певицы Эльмиры Калимуллиной: вокальное выступление по сложной траектории над сценическим комплексом.

Для музыкальных блоков инженеры LYM также задействовали промышленные манипуляторы Hyundai: летающую «стойку гитариста» и мобильную платформу для барабанщика.

Опыт работы с «Татнефтью» помог заранее выстроить диалог по стандартам промбезопасности, а гидроизоляция платформ и ясная погода уберегли от форс-мажоров. Главными вызовами сезона стали сжатые сроки репетиций на асфальте и строгая комиссия по пиротехническим спецэффектам.

Семейная история: как проект задействовал инфраструктуру целого города

Проект задействовал местную инфраструктуру и молодых участников из Альметьевска и соседних регионов. Питание и размещение участников обеспечили профильные подразделения «Татнефти» («Татнефть-УРС» и «Татнефть-Забота»).

Результаты проекта в цифрах

На главной трибуне собралось 7 300 зрителей. По сравнению с 2025 годом средний МедиаИндекс на одну публикацию вырос на треть — с 6,6 до 8,8 пункта, а максимальный показатель отдельного материала прибавил 8%, достигнув 135 пунктов. В социальных сетях суммарный охват увеличился на 100,4%, до 607 тыс. просмотров. Совокупная вовлеченность аудитории выросла в 3,2 раза: прирост по лайкам, репостам и комментариям составил 220,4%.

Сократить бюджет на 30% без потери в качестве и масштабе удалось благодаря продюсерской оптимизации: команда визуально незаметно уменьшила длину сцены, отказалась от дорогостоящей белой зашивки и крупных декораций в пользу легких технологичных решений, сжала сроки аренды оборудования за счет ускоренного монтажа, а также оптимизировала расходы на графику и музыку.