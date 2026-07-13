Кейс обновления визуального стиля соцсетей «Базиса»

Во втором квартале 2026 года разработчик ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой «Базис» обновил визуальную систему бренда в социальных сетях. Вместо привычных для рынка стоковых изображений серверов и абстрактной графики компания разработала собственный графический язык на основе одной геометрической формы, понятной широкому кругу лиц. Команда проекта рассказала Sostav, что редизайн позволил сохранить накопленную узнаваемость, повысить переходы на сайт из соцсетей на 20% и увеличить конверсию в подписчиков сообщества «ВКонтакте» на 30%.

Контекст

Создать выразительный визуальный язык для B2B-продуктов в сфере инфраструктурного программного обеспечения непросто. Виртуализация, контейнеризация, оркестрация, управление облачной инфраструктурой — технологии, которые не имеют осязаемого физического воплощения. Их невозможно сфотографировать, использовать рядовому пользователю, и даже подробную инфографику обычно понимают только специалисты.

Поэтому визуальные коммуникации ИТ-разработчиков выглядят зачастую идентично. Чтобы подчеркнуть надежность, отказоустойчивость и технологическую зрелость, бренды используют спокойную цветовую палитру — например, оттенки синего — и иллюстрируют материалы стоковыми изображениями серверов, дата-центров и абстрактных цифровых интерфейсов с картинками «технологического будущего». В результате брендам сложно сформировать узнаваемый образ и выделиться среди конкурентов.

Принятых на рынке визуальных стандартов придерживался и «Базис». Предыдущий стиль решал свои задачи, но по мере роста бизнеса и развития продуктовой линейки перестал соответствовать масштабу бренда. Кроме того, годом ранее компания вышла на IPO. Это привлекло к бренду частных инвесторов и широкую финансовую аудиторию — людей, которые не закупают ПО и не разбираются в виртуализации, но принимают решения об инвестициях. Для них визуал должен был работать иначе: формировать считываемый образ компании с первого контакта, а не объяснять устройство продуктов. Аудитория «Базиса» стала по-настоящему разнородной: инженеры, регуляторы, руководители, разработчики, инвесторы — и визуальная система должна была говорить с каждым.

Задачи

Обновить визуальную систему бренда, сохранив преемственность с предыдущим стилем и сделав ее более современной.

Создать единый визуальный язык для всей линейки: связать 10 продуктов компании и заложить основу для масштабирования в будущем.

Разработать графический конструктор, который можно адаптировать под любые форматы коммуникации — от продуктовых карточек и инфографики до обложек сообществ, рекламных креативов и оформления каналов в VK, Telegram, YouTube и Rutube.

Сформировать библиотеку шаблонов, 2D- и 3D-элементов, чтобы ускорить производство контента и сохранить единый стиль во внешних коммуникациях.

Решение

Работу над новым стилем начали с переосмысления существующих элементов бренда — так удалось сохранить преемственность, чего добиться сложнее при поиске новых форм. В результате основой всей визуальной системы стал выступ над буквой «А» в логотипе. Дизайнер превратил его в объемный параллелепипед, который стал главным модулем нового визуального языка.

Фигура оказалась универсальной визуальной метафорой. Она одновременно напоминает серверную стойку, модуль базы данных, кластер и дата-центр в изометрии — базовые элементы современной ИТ-инфраструктуры, с которыми работает ПО «Базиса». Так один графический объект начал работать на нескольких уровнях: как фирменный элемент бренда и образ технологий, с которыми работает «Базис».

На этой основе дальше строилась вся визуальная система. Из параллелепипедов собирали иконки продуктов, фирменные паттерны, композиции для карточек и обложек. Благодаря единому набору элементов все продукты получили свои визуальные образы, но при этом остались частью одной системы.

Такой подход позволил визуализировать сложные технологические процессы. Например, DevOps-конвейер традиционно изображают в виде символа бесконечности. Дизайнеры от готового символа отказались, но саму форму не отбросили: ее собрали из тех же параллелепипедов. Образ остался читаемым и стал частью единой системы.

По такому же принципу были построены и остальные продуктовые иконки: вместо отдельных иллюстраций — единый визуальный конструктор, который позволяет показывать разные технологии одним графическим языком.

Илларион Кутузов, коммуникационный дизайнер проекта: Иконки всех 10 продуктов создавались последовательно. Для каждого нужно было заново придумать, как собрать абстрактную технологию из одного и того же набора параллелепипедов. Почти каждое новое решение оказывалось точнее предыдущего, поэтому приходилось возвращаться к уже готовым иконкам и дорабатывать их, чтобы вся линейка оставалась единой системой.

Графический конструктор вместо набора иллюстраций

Следующим шагом стало создание универсального графического конструктора. На основе одного набора элементов дизайнеры разработали библиотеку 2D- и 3D-моделей, паттернов и шаблонов, из которых можно собрать практически любой формат коммуникации.

В конструкторе параллелепипед появляется в стеклянном исполнении: прозрачные грани, шарик внутри. Он читается как контейнер, а шарик — как данные внутри него. Из таких элементов в разных комбинациях складываются иконки, паттерны, карточки и обложки.

Часть модулей получила полупрозрачную фактуру. Однако дизайнеры сознательно не сделали стекло главным визуальным приемом. Вместо этого использовали эффект стекла как один из малозаметных элементов системы, сохранив главным акцентом графический язык, построенный вокруг параллелепипеда.

Цвет как инструмент разнообразия

Основой палитры остались фирменные оттенки синего и белого. При этом дизайнеры расширили использование предусмотренных брендбуком акцентных цветов — фиолетового и розового, чтобы сделать коммуникации более разнообразными, не выходя за рамки фирменного стиля.

Благодаря комбинации цветовых решений, 2D- и 3D-иконок, а также набора шаблонов каждый продукт получил множество вариантов оформления, сохранив при этом принадлежность к единой визуальной системе.

Результаты

Редизайн позволил обновить стиль без потери накопленной узнаваемости: после запуска нового стиля компания не столкнулась с просадкой ключевых метрик в социальных сетях, которая часто сопровождает визуальные изменения бренда.

Во время тестов в продвижении сообщества компании «ВКонтакте» лучше всего сработали простые контрастные креативы с фирменными паттернами и продуктовыми иконками — они эффективнее захватывали внимание пользователей, что подтверждает рост кликабельности. Так, при использовании одних и тех же настроек целевых аудиторий CTR в кампаниях на подписчиков вырос на 15−20%, а CR увеличился с 40,5% в начале 2026 года до 52,3% после внедрения нового дизайна.

В результате конверсия в подписчиков сообщества выросла на 30%, а переходы на сайт из социальных сетей — на 20%. Вместе с другими изменениями в коммуникациях новый визуальный язык помог сделать первое знакомство с брендом более эффективным.

Василий Романов, Head of SMM «Базиса»: Минимализм всегда сложнее, чем готовые фотографии или детализированные иллюстрации, построенные на технической документации. Когда оставляешь несколько базовых форм, каждая из них должна работать на смысл. При этом нет задачи показать устройство продукта максимально подробно — такую графику в любом случае оценят только специалисты, уже погруженные в контекст. Во время первого контакта гораздо важнее создать простой и запоминающийся образ, который поможет быстро считать характер технологии и связать его с брендом.

Состав творческой группы

«Базис» (разработчик ПО)

Директор по коммуникациям: Александр Попов

Head of SMM: Василий Романов

Коммуникационный дизайнер: Илларион Кутузов