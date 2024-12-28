Как изменился рынок интернет-рекламы в 2024 году: версия Adsup.me

2024 год начался с разъяснений ФАС о правилах маркировки рекламы. В марте стало известно, что 37% предпринимателей отказались соблюдать новый закон, а в мае стоимость перформанс-рекламы выросла на 14%. Осенью VK внедрил оптимизацию для событий и бесшовную установку приложений из баннеров, а рынок «белой» интернет-рекламы превысил 400 млрд руб. Adsup.me рассказали Sostav, чем им запомнился 2024 год.

Рекламные инструменты, которые ушли из России в 2024 году

В 2022 году ушли рекламные платформы, Meta* (*признана экстремистской и террористической организацией в России), Google Ads, TikTok и другие. В августе 2024 года Google AdSense, например, полностью деактивировал аккаунты российских пользователей. В этом же году российский рынок продолжил терять сервисы для работы.

Новые санкции США вступили в силу 12 сентября. Как следствие, из России ушли несколько платформ.

Notion — сервис для организации работы, то есть планировщик, трекер, блокнот. Notion отключает аккаунты пользователей, которые платят с российских карт, но у нас есть «Яндекс.Заметки».

Miro — сервис для работы с визуалом, в нем можно создавать mind-map и другие различные блок-схемы. Российский аналог — «Яндекс.Доски».

Если говорить не про санкции США, а про внутренние ограничения, то отметим Discord. Это видео и аудио сервис для общения с друзьями, коллегами, родными и теми, с кем хочется. РКН заблокировал его в октябре, потому что сервис отказывался удалять запрещенный контент. Айтишникам, например, это очень не понравилось.

Также в графу внутренних санкций — мессенджер Viber. Роскомнадзор заблокировал его 13 декабря. По словам РКН, площадка отказалась исполнять законодательство Российской Федерации, то есть блокировать террористические и экстремистские высказывания.

Законодательные изменения в отношении интернет-рекламы

Конец 2024 года принес несколько значимых изменений в регулирование интернет-рекламы.

Правки в закон «О рекламе»

13 ноября власти только рассматривали новые поправки в закон «О рекламе», в декабре Госдума их одобрила на третьем чтении, а 26 декабря закон подписал президент. Теперь с 1 марта 2025 года рекламодатели будут обязаны выплачивать в федеральный бюджет 3% от дохода со всей рекламы.

Запрет на упоминание VPN

С 30 ноября рекламировать или упоминать пути обхода блокировки в публичных материалах — запрещено. Это касается всех рекламных форматов, посты в соцсетях, публикации в СМИ, видео. Упоминать VPN нельзя в контексте: какие есть, как использовать, что лучше работает.

Регистрация в реестре Роскомнадзора

Роскомнадзор обязал блогеров сообщать сведение о каналах, где больше 10 тыс. подписчиков. Иначе не получится законно размещать рекламу, соцсети будут обязаны заблокировать ваш канал. Соцсети с аудиторией более 500 тыс. человек ежедневно тоже обязаны сообщать данные о подписчиках. Закон приняли 1 ноября, а последствия, вроде запрета на рекламу, вступят в силу 1 января 2025 года.

Громкие судебные разбирательства на рекламном рынке

Судебные разбирательства в 2024 году стали важной темой для рекламного рынка, особенно в контексте споров вокруг Google. В этом блоке обсудим самые резонансные дела.

Google и его российская «дочка»

Летом 2024 года суд Москвы обязал американский Google выплатить почти 10 млрд руб. российскому «Гуглу».

Суд признал незаконным факт, что в 2021 году российский «Гугл» перечислил материнской компании почти 9,5 млрд руб. дивидендов и еще 500 млн руб. налогов. Управляющий «Гугла» заявил, что эти переводы нарушают права компании и ее кредиторов. Позже американский Google подал апелляцию, но Московский суд ее отклонил.

«Гугл» и рекламные агентства

В апреле российская дочка Google предъявила иски на 10 млрд долларов 12 рекламным компаниям. Основные причины исков — нарушение договорных обязательств, невыполнение финансовых условий и несоблюдение контрактных соглашений.

Российские телеканалы и Google

17 российских телеканалов потребовали с американской Google два ундециллиона рублей за блокировку аккаунтов российских СМИ на YouTube. Суд обязал Google разблокировать аккаунты в течение 9 месяцев, каждый день просрочки стоит Google 100 тыс. руб.

Новые рекламные инструменты

«Авито»

В августе «Авито» добавил новые форматы креативов для продвижения мобильных приложений внутри маркетплейса. Это медийный и нативный форматы баннеров, они будут показываться на главной странице и занимать весь экран. Форматы включают статичное изображение, текст и CTA. Модель оплаты в «Авито» остается по CPM, это цена за тысячу показов.

«Яндекс»

9 августа на Mobile Meetup «Яндекс» презентовал бета-версию обновленного интерфейса для запуска рекламы мобильных приложений (РМП) в формате Единой перформанс-кампании (ЕПК). Появилась возможность запускать рекламу мобильных приложений в режиме эксперта через интерфейс ЕПК.

22 октября на Реконфе «Яндекс» также презентовал свои новые фишки: обновления в ЕПК, запуск новой платформы «Директ Про» и платформы для ретейл-медиа.

А 28 ноября «Яндекс» опубликовал дайджест обновлений за осень.

Теперь Yandex Mobile Ads SDK поддерживает интеграцию с приложениями на React Native.

Теперь в AppMetrica можно отслеживать не только установки, но и события внутри приложения. Подключить новую функцию можно самостоятельно — нужно добавить связь с приложением Yandex Mobile Ads SDK в разделе «Синхронизация Ads SDK».

Теперь через РСЯ можно подключить In-App Bidding в медиациях AppLovin MAX и Unity LevelPlay.

Еще из интересного, «Яндекс» рассказал, что за год количество мобильных приложений в РСЯ выросло в 1,5 раза, теперь их 15 тыс.

МТС Ads

МТС Ads интегрировала myTarget в платформу «Маркетолог PRO». Теперь можно массово изменять ставки и таргетинг для нескольких кампаний одновременно — это экономит до 8 часов работы. Также появились кастомные отчеты с подробной статистикой по кампаниям и аудиториям.

В будущем пользователи смогут настраивать таргетинг с использованием Big Data МТС, тогда можно будет персонализировать кампании на основе данных более 80 млн абонентов. Платформа доступна с 15 октября.

Волна сокращений в крупных рекламных компаниях

В последние месяцы две крупные компании объявили о массовых сокращениях в своих рекламных подразделениях. В Google, например, было принято решение уволить несколько сотен сотрудников из отдела по продажам рекламы. В целом, сокращения касаются более 6% штата компании, что составляет около 12 тыс. рабочих мест.

В другой компании, не будем писать название, также прошла волна сокращений, затронувшая сотни сотрудников. Увольнения коснулись специалистов разных отделов, включая маркетинг, рекламу и связи с общественностью. Компания говорит о перераспределении ресурсов и оптимизации расходов, несмотря на официальные опровержения сотрудников.

Выводы

2024 год, как и предыдущие два, стал периодом перемен на российском рынке интернет-рекламы: произошел окончательный уход западных рекламных платформ и сервисов, еще больше ужесточилось законодательное регулирование, но при этом активно развивались отечественные рекламные инструменты. В целом, несмотря на сложности, рынок «белой» интернет-рекламы превысил 400 млрд руб., а прогнозы на 2025 год предполагают рост объемов на 36%, особенно в сегментах e-commerce и цифровой рекламы.

Согласно прогнозам Group4Media, объемы рынка в 2025 вырастут на 36% особенно в сегментах e-commerce (+62%) и цифровой рекламы (+25%). Но рост будет небольшим, не забываем про инфляцию и снижение покупательской активности.