Group4Media: в 2025 году российский рекламный рынок вырастет на 36%

Рекламный холдинг Group4Media представил свой прогноз развития российского медиарынка в 2024-м и 2025 году. На Зимней конференции его озвучила генеральный директор компании Мария Колосова. По ее словам, обновленная оценка 2024 года близка к июльскому прогнозу группы — это означает, что отечественный рекламный рынок приобрел «определенную стабильность» и предсказуемость краткосрочного развития. Прогноз на 2025 год — рост рынка на 36%.

Про 2024-й

В Group4Media считают, что в 2024 году рекламный рынок увеличится на 41% (в июле рост прогнозировался на 40%). Вырастут все медианаправления: ТВ — на 24%, диджитал — на 49% (цифровые каналы — 31%, е-com — 80%), наружная реклама — на 37%, аудио — на 29%, пресса — на 4%.

Как отметила CEO компании, дефицит рекламного инвентаря остается важным сдерживающим фактором, тормозящим динамику роста в ТВ и отчасти в радио и наружной рекламе.

Основными категориями, обеспечивающими рост рекламного рынка, стали банки, ретейл и электронная коммерция. Третья по емкости — фармацевтическая отрасль. Совокупно на эти категории приходится более 50% всех рекламных инвестиций.

Как пояснила эксперт, столь сильная зависимость от небольшого числа сегментов рынка несет определенные риски. Однако более драматичным является факт ускоренного дальнейшего укрупнения объемов закупки рекламы в медиа со стороны крупнейших рекламодателей.

«Например, если в 2023 году на ТВ на ТОП-15 рекламодателей приходилось не более 50% всех рейтингов, то в 2024 году эта доля приближается уже к 55%. Ситуацию сложно считать стандартной для столь крупной индустрии, для стабильности необходима большая конкуренция и представленность рекламодателей и категорий», — сказала Мария Колосова.

Прогноз на 2025 год

В следующем году российский рекламный рынок вырастет на 36%, прогнозируют в Group4Media. Там ожидают увеличения рекламных инвестиций в каждый из медиаканалов. По оценкам аналитиков, цифровые каналы вырастут на 25%, е-com — на 62%, наружная реклама — на 29%, аудио — на 24%, классическое ТВ — на 23%, пресса — на 5%.

Как заметила CEO Group4Media, текущая ситуация в экономике, высокая потребительская инфляция и последовательный рост ключевой ставки напрямую влияют на бизнес рекламодателей и их готовность инвестировать в рекламное продвижение.

В «Базовом сценарии», как и годом ранее, ожидается замедление роста экономики в 2025 году. Как наиболее вероятный, он положен в основу прогноза развития рекламного рынка в следующем году, уточнила Мария Колосова.

Подводя итог, эксперт отметила, что в 2025 году рост рынка продолжится, но темпы будут «более скромными», в том числе и для е-com-направления. Снижение спроса (покупательской активности) и дорогой кредит наиболее критичны для МСП, а этот сегмент — основной для бизнеса маркетплейсов.

Возможные отклонения от «Базового сценария» развития экономики влекут дополнительные риски для рекламной индустрии. По словам Марии Колосовой, главными факторами влияния по-прежнему остаются потребительская активность, динамика доходов населения и инфляция.