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10.04.2025 в 10:40

Кейс Skysmart: как ИИ помогает EdTech-игрокам привлекать больше лидов

При помощи бота на базе искусственного интеллекта удалось поднять конверсию в 6,5 раз

EdTech-компании находятся в постоянном поиске новых каналов для привлечения клиентов на фоне высокой конкуренции и изменений в рекламном регулировании. В 2024 году онлайн-школа для детей Skysmart вышла на «Авито Услуги», увидев в площадке перспективный источник новых учеников. Однако первые месяцы показали, что работа с широкой аудиторией и масштабирование требуют выверенной стратегии. О том, как ИИ-бот помог оптимизировать затраты и выйти на круглосуточный прием заявок, команда проекта рассказала Sostav.

Зачем EdTech выходит на сервисы объявлений

«Авито Услуги» — это не только платформа для частных объявлений, но и канал привлечения клиентов для бизнеса, в том числе в сфере онлайн-образования. Площадка может быть полезна EdTech-компаниям по нескольким причинам:

  • Целевая аудитория с конкретным запросом: пользователи приходят на платформу уже с намерением найти услугу и совершить сделку. Например, родители часто ищут репетиторов для своих детей. Ежемесячная аудитория категории обучения на «Авито Услугах» — более 6 млн человек.
  • Высокий охват регионов: здесь хорошо конвертируются пользователи из разных уголков страны, а не только мегаполисов.

Издержки и человеческий фактор: что не учли

На старте обработка всех заявок велась вручную: три менеджера отвечали пользователям в чатах, фиксировали контакты в CRM-системе. В таком формате быстро выявились слабые места:

  • Менеджеры обрабатывали заявки только в рабочие часы, тогда как пользователи из разных часовых поясов писали и поздно вечером, и в выходные дни.
  • Из-за человеческого фактора было много ошибок при передаче контактов, некоторые заявки терялись, и несвоевременные ответы снижали эффективность канала.
  • Без четких инструментов управления каналом сложно было прогнозировать стоимость лида и оптимизировать затраты.
  • Низкая конверсия: в среднем только 11% пользователей переходили в разряд реальных лидов. Весной за счет сезонного роста интереса к услугам репетиторов удалось повысить конверсию до 16%, но эффект был временным.

На летний период команда приняла решение сократить затраты и подготовиться к высокому сезону, выстроив стратегию автоматизации и масштабирования. Основной задачей стало повышение предсказуемости канала, снижение операционных издержек и рост конверсии.

Решение: ИИ-бот и CRM-интеграция

В сентябре 2024 года к проекту подключилось агентство InMotion Digital, предложившее полную автоматизацию обработки лидов. Что изменили?

  • Запустили ИИ-бота, который заменил менеджеров на первой линии, моментально отвечая пользователям в чате. В нем прописали диалоговые сценарии, учитывающие частые вопросы и продуктовые особенности компании. В итоге скорость обработки входящего запроса сократилась до 1 секунды.
  • Интегрировали CRM: контактные данные автоматически передавались в систему без участия менеджеров, что позволило исключить ошибки, дубли и потери заявок.
  • Оптимизировали воронку: анализ поведения пользователей позволил сократить путь от первого сообщения до передачи контактов, а улучшенные диалоговые сценарии увеличили вовлеченность пользователей.

После внедрения автоматизации конверсия контакта в лид выросла до 20% в первый же месяц. Кроме того, благодаря круглосуточной работе ИИ-бота были полностью устранены «потерянные» заявки, а улучшенное качество обработки данных позволило снизить CPL на 54%.

Но команда не остановилась на этом и продолжила оптимизацию.

Что улучшили

После первых успехов команда проанализировала, где пользователи чаще всего «срываются», и внесла корректировки в механику работы бота:

  • Добавили персонализацию. Бот начал подстраивать диалог под поведение клиента: учитывать его вопросы и динамику общения.
  • Сократили сложные формулировки. Простые и четкие ответы без лишней информации повысили отклик.
  • Анализировали причины ухода клиентов. Если пользователь уходил, фиксировали триггеры — например, несвоевременный ответ или сложный вопрос.

Фан-факт: во время тестирования ИИ-бот настолько самообучился, что в одном из чатов внезапно начал предлагать пользователям обувь вместо курсов для детей. Этот случай помог команде выявить уязвимости модели и доработать систему.

К чему пришли

  • В результате внедрения ИИ в обработку заявок, конверсия контакта в лид увеличилась до 72% - это в 6,5 раза выше начального показателя.
  • Бизнес перестал зависеть от времени суток — ИИ-бот обрабатывает 100% заявок круглосуточно.
  • Стоимость привлечения клиента снизилась на 82% благодаря оптимизации воронки.

Этот кейс — наглядный пример того, как технологии помогают бизнесу адаптироваться к новым условиям и повышать эффективность продаж. Автоматизация лидогенерации уже не тренд, а необходимость для компаний, работающих с платформами и диджитал-каналами.

Игорь Санников, руководитель категории «Обучение» на «Авито Услугах»:

Внедрение ИИ-бота — это не просто замена формы обратной связи, а шаг к улучшению клиентского опыта. В отличие от статичных анкет, бот помогает собирать более точные данные для сегментации и маршрутизации, что ускоряет процесс взаимодействия с клиентами и позволяет предложить им более релевантные решения. Одним из главных преимуществ является гибкость сценариев: бот может адаптировать диалог, уточнять детали и возвращаться к важным вопросам, если клиент не завершил разговор. Это помогает минимизировать потерю данных и лучше понять потребности пользователей, даже если они не слишком активны в общении. В рамках этого партнерства нам удалось найти эффективное решение на пересечении двух ключевых потребностей — глубокой оптимизации процессов и сохранения нативного, человеческого общения в чате.

Ксения Савицкая, senior marketing manager Skysmart и Skyeng:

Мы, как и весь EdTech-рынок, постоянно ищем новые каналы привлечения клиентов и стараемся постоянно улучшать то, что уже работает. После первых тестов на «Авито Услугах» стало понятно, что только автоматизация позволит добиться положительных результатов. Внедрение ИИ-бота позволило нам не просто ускорить обработку заявок, а полностью изменить подход к работе с лидами. Это дало нам мощный рост конверсии и снизило стоимость привлечения без потери качества взаимодействия с потенциальными учениками.

Avito ИИ EdTech Skysmart
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