Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
BARS
Redach — про контент и дизайн

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
11.02.2025 в 13:20

Как диджитал изменил рекламу в автоиндустрии: от газетных объявлений до AI-кампаний

Екатерина Лисовская рассказывает о трансформации автомобильной индустрии

Екатерина Лисовская, AdAurum Group

Еще 10−15 лет назад покупка автомобиля начиналась с газетных объявлений или похода в автосалон. Сегодня же все начинается с поискового запроса: «Лучший кроссовер до 3 млн», а иногда — с рекомендаций нейросети, которая уже знает, какие модели вам нравятся. Диджитал-маркетинг трансформировал автомобильную индустрию. Екатерина Лисовская, коммерческий директор AdAurum Group , поделилась с Sostav историей этой трансформации.

От газетных объявлений к первому диджитал-продвижению

Реклама автомобилей в начале 2000-х была предельно простой: объявления в газетах, билборды, радиоролики. Основная задача — просто донести до людей, что есть такая-то марка, такая-то акция.

Переломный момент наступил, когда автодилеры осознали силу интернета. Первые сайты автосалонов были больше информационными, но затем появились баннерные объявления и контекстная реклама в поисковиках. Теперь люди могли не только видеть бренд, но и сразу получать предложение:

  • «Скидка 150 тыс. на Ford Focus — успей до конца месяца!».

Внедрение контекстной рекламы дало первое большое преимущество диджитал-маркетинга: возможность показывать объявления только тем, кто уже интересуется покупкой авто.

2010-е: эра таргетинга и больших данных

К середине 2010-х диджитал-маркетинг автомобилей стал гораздо сложнее. Главные изменения:

  • Ретаргетинг — технология, позволившая автодилерам догонять пользователей, которые заходили на сайт, но не оставили заявку. Например, если вы смотрели Skoda Octavia, будьте уверены — в ближайшие дни она будет преследовать вас в соцсетях и на других сайтах.
  • Look-alike аудитории — алгоритмы начали подбирать рекламу для людей, похожих на тех, кто уже купил авто. Если ваша соседка недавно приобрела Kia Rio, вам, скорее всего, тоже покажут его рекламу.
  • Инфлюенс-маркетинг — автообзоры на YouTube и Instagram* (*запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России) заменили собой телерекламу. Теперь не бренд сам рассказывает, какой он классный, а блогер, которому доверяют подписчики.

Это был тот период, когда реклама перестала быть просто информацией и начала превращаться в персональный опыт.

2020-е: AI, персонализация и цифровые шоурумы

Сегодняшний автомобильный диджитал-маркетинг — это полный контроль над данными и максимальная персонализация. Главные тренды:

  • AI-оптимизированные рекламные кампании. Искусственный интеллект анализирует миллионы пользовательских данных и сам выбирает, какое рекламное сообщение показать каждому человеку. Он учитывает все: от возраста и уровня дохода до любимых цветов и частоты поездок в автосалон.
  • Цифровые шоурумы и AR/VR-технологии. Теперь вы можете примерить автомобиль в дополненной реальности, посмотреть его в 3D или даже пройти тест-драйв в виртуальном мире.
  • Hyper-personalized маркетинг. Если раньше реклама работала с большими аудиториями (например, «мужчины от 30 до 50 лет, интересующиеся автомобилями»), то теперь алгоритмы подбирают рекламу для конкретного человека.

Пример: вы посмотрели видеообзор BMW X5, лайкнули фото в Instagram* и погуглили комплектации? Ждите спецпредложения от ближайшего дилера прямо в ленте.

Куда движется автомобильный диджитал-маркетинг?

В ближайшие 5 лет диджитал-маркетинг авто будет развиваться по трем направлениям:

  • Еще больше AI — системы будут автоматически адаптировать рекламу под настроение пользователя, анализируя его поведение в режиме реального времени.
  • Мета-вселенные и виртуальные автосалоны — покупка авто может превратиться в интерактивный процесс с полным погружением в виртуальную реальность.
  • Безопасность данных — пользователи становятся все чувствительнее к сбору информации, а значит, маркетологи будут искать баланс между эффективностью персонализированной рекламы и приватностью клиентов.

Итог

Диджитал-маркетинг в автоиндустрии уже давно перешел от банального «купи авто» к глубокому анализу поведения клиентов и использованию технологий, которые делают рекламу максимально точной и ненавязчивой. Сегодняшний рынок — это гонка технологий и данных. И тот, кто умеет лучше понимать потребности клиента, всегда будет на шаг впереди.

AdAurum Group
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Технологии
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.