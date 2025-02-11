Как диджитал изменил рекламу в автоиндустрии: от газетных объявлений до AI-кампаний

Еще 10−15 лет назад покупка автомобиля начиналась с газетных объявлений или похода в автосалон. Сегодня же все начинается с поискового запроса: «Лучший кроссовер до 3 млн», а иногда — с рекомендаций нейросети, которая уже знает, какие модели вам нравятся. Диджитал-маркетинг трансформировал автомобильную индустрию. Екатерина Лисовская, коммерческий директор AdAurum Group , поделилась с Sostav историей этой трансформации.

От газетных объявлений к первому диджитал-продвижению

Реклама автомобилей в начале 2000-х была предельно простой: объявления в газетах, билборды, радиоролики. Основная задача — просто донести до людей, что есть такая-то марка, такая-то акция.

Переломный момент наступил, когда автодилеры осознали силу интернета. Первые сайты автосалонов были больше информационными, но затем появились баннерные объявления и контекстная реклама в поисковиках. Теперь люди могли не только видеть бренд, но и сразу получать предложение:

«Скидка 150 тыс. на Ford Focus — успей до конца месяца!».

Внедрение контекстной рекламы дало первое большое преимущество диджитал-маркетинга: возможность показывать объявления только тем, кто уже интересуется покупкой авто.

2010-е: эра таргетинга и больших данных

К середине 2010-х диджитал-маркетинг автомобилей стал гораздо сложнее. Главные изменения:

Ретаргетинг — технология, позволившая автодилерам догонять пользователей, которые заходили на сайт, но не оставили заявку. Например, если вы смотрели Skoda Octavia, будьте уверены — в ближайшие дни она будет преследовать вас в соцсетях и на других сайтах.

Look-alike аудитории — алгоритмы начали подбирать рекламу для людей, похожих на тех, кто уже купил авто. Если ваша соседка недавно приобрела Kia Rio, вам, скорее всего, тоже покажут его рекламу.

Инфлюенс-маркетинг — автообзоры на YouTube и Instagram* (*запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России) заменили собой телерекламу. Теперь не бренд сам рассказывает, какой он классный, а блогер, которому доверяют подписчики.

Это был тот период, когда реклама перестала быть просто информацией и начала превращаться в персональный опыт.

2020-е: AI, персонализация и цифровые шоурумы

Сегодняшний автомобильный диджитал-маркетинг — это полный контроль над данными и максимальная персонализация. Главные тренды:

AI-оптимизированные рекламные кампании. Искусственный интеллект анализирует миллионы пользовательских данных и сам выбирает, какое рекламное сообщение показать каждому человеку. Он учитывает все: от возраста и уровня дохода до любимых цветов и частоты поездок в автосалон.

Искусственный интеллект анализирует миллионы пользовательских данных и сам выбирает, какое рекламное сообщение показать каждому человеку. Он учитывает все: от возраста и уровня дохода до любимых цветов и частоты поездок в автосалон. Цифровые шоурумы и AR/VR-технологии . Теперь вы можете примерить автомобиль в дополненной реальности, посмотреть его в 3D или даже пройти тест-драйв в виртуальном мире.

. Теперь вы можете примерить автомобиль в дополненной реальности, посмотреть его в 3D или даже пройти тест-драйв в виртуальном мире. Hyper-personalized маркетинг. Если раньше реклама работала с большими аудиториями (например, «мужчины от 30 до 50 лет, интересующиеся автомобилями»), то теперь алгоритмы подбирают рекламу для конкретного человека.

Пример: вы посмотрели видеообзор BMW X5, лайкнули фото в Instagram* и погуглили комплектации? Ждите спецпредложения от ближайшего дилера прямо в ленте.

Куда движется автомобильный диджитал-маркетинг?

В ближайшие 5 лет диджитал-маркетинг авто будет развиваться по трем направлениям:

Еще больше AI — системы будут автоматически адаптировать рекламу под настроение пользователя, анализируя его поведение в режиме реального времени.

Мета-вселенные и виртуальные автосалоны — покупка авто может превратиться в интерактивный процесс с полным погружением в виртуальную реальность.

Безопасность данных — пользователи становятся все чувствительнее к сбору информации, а значит, маркетологи будут искать баланс между эффективностью персонализированной рекламы и приватностью клиентов.

Итог

Диджитал-маркетинг в автоиндустрии уже давно перешел от банального «купи авто» к глубокому анализу поведения клиентов и использованию технологий, которые делают рекламу максимально точной и ненавязчивой. Сегодняшний рынок — это гонка технологий и данных. И тот, кто умеет лучше понимать потребности клиента, всегда будет на шаг впереди.