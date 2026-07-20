ProteinREX: ребрендинг, прокачавший узнаваемость бренда функциональных десертов

ProteinREX активно развивает портфель: сегодня в ассортименте бренда более 100 SKU. По мере роста линейки бренду стало сложнее контролировать целостное восприятие на полке, а покупателю — ориентироваться в ассортименте. Задачей проекта стало выстроить единую дизайн-систему упаковки, усилить узнаваемость ProteinREX и сохранить преемственность ключевых продуктов. О том, как Depot работало с большим портфелем бренда, команда проекта рассказала Sostav.

Контекст

ProteinREX — российский бренд категории функциональных десертов без сахара и протеиновых батончиков. В основе бренда — идея о том, что полезное питание может быть вкусным и поддерживать активный образ жизни. Эту философию отражает принцип Happy. Healthy. You.

За время развития у бренда сформировался широкий ассортимент: протеиновые батончики, десерты без сахара и полезные сладости. Ассортимент активно расширялся: появлялись новые вкусы, линейки и форматы. Продукты запускались в разное время, в дизайне использовались различные графические приемы, поэтому обширный ассортимент стал выглядеть неоднородно. Использование логотипа было свободным, при этом внутри линеек не было четкой навигации по вкусам — фактически новые SKU создавались как отдельные продукты.

Задача

Перед Depot стояла задача разработать единую дизайн-систему для большого и неоднородного портфеля ProteinREX.

Нужно было систематизировать SKU, выстроить архитектуру линеек, разделить продукты по назначению и аудитории, а также задать понятные правила для дальнейшего развития ассортимента.

Для клиента было важно сохранить узнаваемость ключевых продуктов — прежде всего десерта Brownie — и подчеркнуть функциональные особенности разных категорий.

Решение

Команда Depot начала с анализа категории и текущего портфеля ProteinREX. Изучила, какие элементы уже работают на узнаваемость, где возникает визуальный шум и какие правила нужно закрепить, чтобы новые SKU не создавались каждый раз с нуля.

Одним из главных решений стала концепция Total Red. Красный цвет уже был важной частью образа ProteinREX, но раньше использовался не всегда последовательно. Depot закрепило его как сквозной бренд-код: теперь он объединяет разные линейки и помогает быстрее узнать бренд на полке.

Следующим шагом стала архитектура упаковки. Команда зафиксировала место логотипа, выстроила иерархию информации, привела к единой логике типографику и клеймы. В основе системы — логоблок в левом верхнем углу, две шрифтовые группы и единый принцип подачи продуктовых преимуществ.

Информация о белке, отсутствии сахара, коллагене, кофеине, гуаране и других компонентах стала подаваться по общим правилам. Меняются цифры, вкус и конкретный бенефит, а структура остается узнаваемой. Так, упаковка стала не просто яркой, а удобной для масштабирования.

Следующим шагом стало выстраивание структуры ассортимента. Основу портфеля составляет линейка Pro, ориентированная на продукты с высоким содержанием белка.

Внутри каждой линейки нужно было сохранить вкусовое разнообразие и не превратить упаковку в хаос. Для этого команда Depot разработала систему визуальных акцентов: цветовые различия и клеймы помогают быстрее понять, какой перед покупателем продукт и чем он отличается от соседнего SKU.

Особое внимание уделили фудзонам. Для функциональных сладостей вкус остается важным аргументом покупки: продукт должен выглядеть не только полезным, но и аппетитным. В новом дизайне фудзоны стали фактурнее и реалистичнее. Часть визуалов была создана с использованием ИИ. Это позволило гибко работать с разными вкусами и не зависеть от стоковых изображений.

Фархад Кучкаров, директор по развитию и стратегии Depot: Категория протеиновых батончиков — одна из самых быстрорастущих с точки зрения полки и конкуренции. Сейчас она развивается одновременно вглубь и вширь: количество SKU, продуктов и экспериментов становится все больше. Именно поэтому вопросы четкой системы, консистентного донесения позиционирования, создания большого пятна на полке и понятного языка бренда становятся максимально актуальными. Клиент пришел к нам именно с этой задачей, и мы ее решали: четкое попадание в аудиторию с учетом того, что категория молодая, а многие бренды выходят на полку с базовым брендингом — без баланса, эмоции, рациональных преимуществ и кодов, которые напрямую говорят с аудиторией и помогают её сфокусировать. Стратегический подход к созданию единой дизайн-системы и максимально узнаваемой, запоминающейся идентификации бренда в этом проекте был особенно важен.

Результат

Depot собрало ассортимент ProteinREX в единую дизайн-систему и закрепило Total Red как сквозной код бренда. Красный цвет стал работать не точечно, а на весь портфель: он объединяет разные линейки и усиливает узнаваемость на полке.

Флагманские продукты сохранили преемственность, а новые и дополнительные направления получили понятные правила. Логотип, типографика, клеймы, вкусовая навигация и фудзоны теперь работают как части одной системы.

Также в ходе проекта была разработана дополнительная версия дизайна, главной особенностью которой стали русифицированные названия продуктов и клеймы на лицевой стороне упаковки. Адаптированный дизайн легко масштабируется на все SKU без потери акцентного бренд-блока, а крупный логотип работает в связке с конкретным вкусом через цвет.

Анастасия Калинина, директор по маркетингу ООО «Роял Кейк»: Наша компания стояла перед амбициозной и сложной задачей: провести масштабный ребрендинг ProteinREX в условиях высокой конкуренции и постоянно меняющихся ожиданий потребителей. Мы понимали, что для успеха необходим не просто подрядчик, а стратегический партнер с глубоким пониманием специфики пищевого рынка и, что критически важно, рынка упаковки. Профессионализм, проявленный на каждом этапе, был безупречен: от глубокого аналитического погружения до филигранной проработки каждого элемента новой айдентики. Предложенный дизайн ProteinREX не просто эстетичен — он нацелен решать бизнес-задачи: повышать узнаваемость, коммуницировать ценности бренда и стимулировать покупку.

Команда проекта:

Depot (брендинговое агентство)

Директор по развитию и стратегии: Фархад Кучкаров

Исполнительный креативный директор: Анастасия Третьякова

Менеджер по развитию нового бизнеса: Ольга Дергулева

Арт-директор: Елена Надеина

Дизайнеры: Елена Попова, Ксения Рожнова, Алина Васильева, Юлия Зимовец, Полина Немчинова

Технический дизайнер: Рустам Файзрахманов

Директор группы по работе с клиентами: Александра Иванова

Руководитель проекта: Алина Щедрина

PR-менеджер: Стася Василенко

Управляющие партнеры: Алексей Андреев, Анна Луканина

Исполнительный директор: Анна Калиничева

PR-директор: Ирма Зуева