К BelkaCar предъявили иск на 883 млн рублей

«Мэйджор профи» подала иск к оператору каршеринга BelkaCar на 882,9 млн руб. Всего лизинговая компания требует от оператора каршеринга почти 1,4 млрд руб. по пяти судебным делам, сообщают «Ведомости».

«Мэйджор профи» сотрудничает с BelkaCar с 2016 года и предоставляет оператору автомобили по договорам аренды. В BelkaCar пояснили, что разбирательство связано с прекращением и пересмотром договоров, возвратом автомобилей и взаиморасчетами. У сторон есть разногласия относительно оснований и размера требований. Ранее компании уже судились из-за задолженности по платежам, досрочного расторжения договоров, повреждений машин и превышения пробега.

С учетом нового дела совокупная сумма требований «Мэйджор профи» к BelkaCar по пяти судебным разбирательствам за 2025−2026 годы составляет около 1,39 млрд руб. Кроме того, претензии к оператору предъявляет лизинговая компания «Шёлковый путь», подавшая более 20 исков, в том числе на 419,8 млн и 211,2 млн руб. Общая сумма исковых требований к BelkaCar в 2026 году достигла 2,16 млрд руб. против 106,9 млн руб. за весь предыдущий год.

Эксперты связывают рост судебных претензий с ухудшением ситуации на рынке каршеринга: дорожают автомобили, запчасти, ремонт и топливо, а лизинговые платежи остаются значительной статьёй расходов операторов.

Ранее сообщалось, что MGCom взыскивает с ПАО «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») 36,6 млн руб. Судебный спор связан с задолженностью по договору оказания рекламных услуг.