«Внуково» купит у «Шереметьево» долю в компании, управляющей «Домодедово»

UPD. «Шереметьево» привлекает «Внуково» в качестве партнера по управлению аэропортом «Домодедово» для стабилизации его производственной и финансово-экономической деятельности. По словам гендиректора «Шереметьево» Михаила Василенко, новый партнер поможет повысить качество услуг, снизить издержки и улучшить финансовые показатели актива, который после покупки оказался сложным объектом с высокой долговой нагрузкой и убытками. «Внуково» приобретет 25,01% долей компании «Перспектива» за 16,5 млрд рублей.

Московский аэропорт «Внуково» приобретет долю в компании «Перспектива», которая управляет аэропортом «Домодедово», и станет партнером «Шереметьево». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Внуково» планирует выкупить 25% долей ООО «Перспектива». Стоимость сделки оценивается примерно в 16,5 млрд рублей. Для финансирования покупки могут быть использованы собственные и заемные средства, одним из кредиторов выступит Сбербанк.

Компания рассчитывает окупить инвестиции в течение 10 лет. Однако этот прогноз основан на оптимистичном сценарии, при котором пассажиропоток и доходы аэропортовой отрасли сохранятся на текущем уровне.

Ранее «Перспектива», дочерняя структура «Шереметьево», приобрела группу «Домодедово» на повторных торгах за 66,1 млрд рублей после перехода активов под контроль государства. Сделка включала также обязательства по долгам аэропорта, которые оцениваются примерно в 70 млрд рублей.