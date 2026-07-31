Jaguar Land Rover сокращает управленцев после кибератаки

Jaguar Land Rover (JLR) запускает программу добровольного увольнения и перевода сотрудников на другие позиции в рамках продолжающейся реструктуризации бизнеса. Программа затронет менее 300 штатных и управленческих сотрудников и не коснется работников производственных линий, пишет The Sun.

В компании объясняют изменения необходимостью оптимизировать операционную модель и подготовиться к выпуску нового поколения автомобилей. Реструктуризация связана с развитием стратегии «House of Brands» и переходом Jaguar к полностью электрической линейке.

Одним из факторов, повлиявших на трансформацию JLR, стала масштабная кибератака в сентябре 2025 года. Из-за инцидента компания была вынуждена на несколько недель остановить производство на британских предприятиях. По оценкам JLR, последствия атаки привели к снижению выпуска автомобилей на 27% и стоили компании около £1,9 млрд. После нее компанию покинула директор по маркетингу.

Решение JLR соответствует более широкому тренду в автомобильной отрасли: компании одновременно сокращают издержки и перестраивают бизнес под электромобили.