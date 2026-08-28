Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

GeoWise — видимость брендов в нейросетях

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.08.2026 в 11:45

J’son & Partners Consulting сравнила страховые сервисы операторов связи «большой четверки»

Аналитики оценили продуктовые линейки, страховые сценарии и цифровой путь клиентов

Аналитики J’son & Partners Consulting провели сравнительный анализ страховых сервисов операторов связи «большой четверки» — МТС, «МегаФона», «Билайна» и T2. Эксперты оценили широту продуктовой линейки, разнообразие страховых сценариев, клиентский путь и уровень его оцифровки. Результаты исследования опубликованы на сайте компании.

По совокупности этих критериев МТС получил наивысшую интегральную оценку среди рассмотренных операторов. Вторую позицию занял «МегаФон», далее следуют «Билайн» и T2.

Наиболее высокие оценки МТС связаны с широтой продуктовой линейки и разнообразием страховых сценариев. У оператора страховые предложения представлены на нескольких площадках и включают страхование устройств, автомобилей, недвижимости, жизни и другие категории.

Источник: J’son & Partners Consulting

«МегаФон» занял вторую позицию по интегральному показателю и получил наиболее высокие оценки по критериям, связанным с простотой оформления и уровнем оцифровки клиентского пути. На его витрине представлено около 30 страховых предложений в категориях здоровья, имущества, техники, страхования иностранных граждан и защиты от мошенничества.

Источник: J’son & Partners Consulting

«Билайн» в рамках анализа отличает фокус на ограниченном наборе массовых страховых сценариев, включая защиту недвижимости, ОСАГО, ипотечное страхование и ДМС для иностранных граждан.

T2 встраивает страховые продукты в существующие телеком- и финансовые сценарии. Они продвигаются через финсервисы оператора, приложение и связанные с ними цифровые сервисы.

Страхование Операторы связи J’son & Partners Consulting подписки
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.