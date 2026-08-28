J’son & Partners Consulting сравнила страховые сервисы операторов связи «большой четверки»

Аналитики J’son & Partners Consulting провели сравнительный анализ страховых сервисов операторов связи «большой четверки» — МТС, «МегаФона», «Билайна» и T2. Эксперты оценили широту продуктовой линейки, разнообразие страховых сценариев, клиентский путь и уровень его оцифровки. Результаты исследования опубликованы на сайте компании.

По совокупности этих критериев МТС получил наивысшую интегральную оценку среди рассмотренных операторов. Вторую позицию занял «МегаФон», далее следуют «Билайн» и T2.

Наиболее высокие оценки МТС связаны с широтой продуктовой линейки и разнообразием страховых сценариев. У оператора страховые предложения представлены на нескольких площадках и включают страхование устройств, автомобилей, недвижимости, жизни и другие категории.

«МегаФон» занял вторую позицию по интегральному показателю и получил наиболее высокие оценки по критериям, связанным с простотой оформления и уровнем оцифровки клиентского пути. На его витрине представлено около 30 страховых предложений в категориях здоровья, имущества, техники, страхования иностранных граждан и защиты от мошенничества.

«Билайн» в рамках анализа отличает фокус на ограниченном наборе массовых страховых сценариев, включая защиту недвижимости, ОСАГО, ипотечное страхование и ДМС для иностранных граждан.

T2 встраивает страховые продукты в существующие телеком- и финансовые сценарии. Они продвигаются через финсервисы оператора, приложение и связанные с ними цифровые сервисы.