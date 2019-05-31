Национальному телеизмерителю предъявили новые требования

В сентябре Роскомнадзор должен выбрать единого измерителя телеаудитории в России. В течение ближайших трех лет уполномоченная организация будет заниматься исследованием объема зрительской аудитории телеканалов. В 2016 году победителем тендера вполне ожидаемо стала компания «ТНС Гэллап Медиа», которая позже превратилась в Mediascope. Однако за это время у вещателей накопилось множество претензий к поставщику данных, и они готовы их высказать. Накануне конкурса «Первый канал» выступил с предложением обсудить новые условия отбора измерителя. Об этом компания уже уведомила замглаву Роскомнадзора Вадима Субботина.

Предварительные предложения «Первого канала» предстоит рассмотреть и при необходимости уточнить Группе пользователей данных (ГПД) телевизионных измерений, куда входят представители телеканалов, «Русбренда», Национального рекламного альянса (НРА), рекламных агентств и Mediascope. Именно она занимается подготовкой текста соответствующего нормативно-правового акта.

Sostav ознакомился с вышеупомянутым письмом и изучил претензии, которые высказываются к действующему измерителю. Они касаются общей и региональной выборки, способа приема телесигнала, измерений просмотров на различных экранах, соответствия международным стандартам. Но самое главное — в письме прописано ежегодное проведение индустриального аудита и передача установочного исследования в руки другой компании, которая имеет опыт социологических исследований.

Во-первых, «Первый канал» выступает за расширение выборки до всего населения России (0+). Во-вторых, за сокращение количества городов и увеличение за счет этого выборки в оставшихся городах до 300 домохозяйств — согласно мировым стандартам и рекомендациям аудиторов. В-третьих, вещатель предлагает измерителю учитывать тип и способ приема телесигнала на телеприемнике — по кабелю/спутнику/эфиру/интернету, а также наличие подключения домохозяйства к проводному высокоскоростному интернету, наличие телевизора, подключенного к интернету, использование в домохозяйстве компьютерных и мобильных экранов.

В-четвертых, победителю тендера предлагается суммировать просмотры контента на всех экранах в течение 7 дней после эфира (catch up), как это предусмотрено мировой практикой. В-пятых, телепросмотры должны регистрироваться в течение 7 дней после эфира на всех экранах — телевизорах, десктопах, мобильных устройствах. В-шестых, измерителю необходимо объединить охваты и просмотры по гостевому телесмотрению, а также «склеить» телепросмотры дома и на дачах. Напомним, как раз на этой неделе Mediascope представила объединенную панель с данными о городском и дачном телепросмотре, а также отменила правило «21 дня».

И наконец, измерителя хотят «подогнать» под международные стандарты. В настоящее время, как отмечают представители «Первого канала», существуют серьезные замечания аудиторов о несоответствии некоторых параметров панели международным стандартам. Например, в панели присутствует множество «старослужащих» — людей, которые живут с пиплметрами на протяжении более 6 лет.

Что касается установочного исследования (выбора будущих панелистов), то участники рынка недовольны непрозрачным процессом отбора. В частности, они не знают, какими критериями руководствуется Mediascope. В исследовательской компании от комментариев отказались.

Источник Sostav объясняет, что таким образом телеканалы пытаются повлиять на Mediascope. Вещатели надеются защитить свои интересы на этапе подготовки к тендеру, поскольку никто не сомневается в его победителе. В противном случае ситуация с медиаизмерениями не изменится, полагает собеседник.

Вопрос о реформе системы медиаизмерений поднимается не в первый раз. В 2002 году «Первый канал создал Собственную службу телеизмерений «Первого» (СТИ), после чего отказался от услуг TNS — эта «холодная война» закончилась только в 2017 году.

В 2003 году состоялся тендер, который провел «Медиа Комитет», учрежденный Минпечати, телеканалами и АКАР. TNS тогда отказалась от участия в непрозрачном, по ее мнению, конкурсе, после чего из «Медиа Комитета» вышли АКАР и большинство телеканалов. Победителем тендера была объявлена итальянская AGB, но организатор так и не смог профинансировать контракт.

В 2014 году крупные телекомпании создали Индустриальный комитет по телеизмерениям (ИКТ) и даже попытались провести тендер по выбору единого телеизмерителя, но в итоге отменили конкурс из-за нестабильной экономической ситуации.

В 2016 году компаниям с иностранными владельцами запретили заниматься телевизионными измерениями в России. Новые требования заставили холдинг WPP продать долю в TNS Russia. Контроль над компанией перешел к государственной «ВЦИОМ-медиа». После сделки TNS Russia сменила название на Mediascope и стала единым национальным измерителем телеаудитории. Заявки на конкурс также подавали Romir, MediaHills и GS Group (технический партнер «Триколор ТВ»), но получить заветный статус им не удалось.