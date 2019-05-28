Mediascope объединит данные о городском и дачном телепросмотре

Mediascope предложит рынку объединенные данные о городском и дачном телепросмотре и отменит связанное с этим правило «21 дня». Поставка объединенных данных по аудитории ТВ в городе и на дачах начнется 1 августа 2019 года. Тогда же Национальный рекламный альянс (НРА) начнет продажи телевизионной рекламы на их основе, подтвердил замглавы селлера Сергей Коптев.

Измеритель предоставляет данные по дачному телесмотрению с 2018 года. Предварительные результаты исследования были собраны во время активного дачного сезона-2018 и озвучены в прошлом августе. В Mediascope отмечают, что наиболее высокий прирост к классическому домашнему просмотру дачи дают в летний сезон — на уровне 20% (аудитория 4+). С приближением зимы объем телепросмотра на дачах постепенно снижается, но даже в зимние месяцы он дает около 3% прироста к домашнему.

Исследование загородного телесмотрения не имеет аналогов в мире, поскольку только в России феномен под названием «дача» оказывает заметное влияние на медиапотребление. По оценкам Аналитического центра НСК, дача есть у каждой четвертой городской семьи, а если учитывать все совместное использование загородных домов родственниками, то доля обладателей дач в городском населении достигает 40−45%. Исправный телевизионный приемник имеется в большинстве (60%) дачных домов. Уровень оснащенности телевизорами дачных домов, принадлежащих жителям крупных городов, особенно миллионников, еще выше — 70−75%. Таким образом, летнее телесмотрение каждого четвертого горожанина (и каждого третьего жителя крупного города) частично происходит на даче.

Индустриальное решение о старте поставок объединённых данных было принято на заседании Группы пользователей данных (ГПД) телевизионных измерений, где присутствовали представители телеканалов, «Русбренда», НРА, рекламных агентств и Mediascope. Все участники заседания поддержали инициативу, отметив ее значимость для медиарекламного рынка в целом, сообщили в пресс-службе измерителя.

Что касается правила «21 дня», то согласно ему все респонденты, которые не смотрели дома телевизор более чем 21 день, исключаются из итоговой выборки при расчете и поставке данных на рынок.

Ксения Ачкасова, исполнительный директор Mediascope Почти целый год Mediascope поставляет индустрии данные о дачном телепросмотре, которые позволяют считать рейтинги и понимать добавочный эффект дачного просмотра к классическому домашнему. Однако для полноценного использования этих данных в системе продаж телерекламы рынку необходима их интеграция с основной индустриальной поставкой с возможностью расчета охватов. Мы готовы начать поставку объединенных данных с 1 августа.

Сергей Коптев, заместитель генерального директора Национального рекламного альянса (НРА) Для нас это принципиально важное индустриальное решение, поскольку оно является еще одним шагом к учету всего многообразия вариантов телесмотрения, которое существует на современном рынке. А туда, где есть признанные индустриальные измерения, приходит и монетизация. Мы должны монетизировать ТВ контент везде, где его потребляют. Дача — это очень российское явление, большая часть жизни страны. Мы очень ждали этих измерений, и готовы начать продажи рекламы по объединенным данным город+дача.

Алексей Поповичев, исполнительный директор НП «Русбренд» Точность измерений является фактором исключительной важности для рекламодателей, поэтому мы поддерживаем это решение, хотя считаем его в значительной мере компромиссным. Вместе с тем это решение показывает готовность телеканалов к конструктивному диалогу. Мы рады, что наши взгляды на дальнейшие шаги в развитии телеизмерений начинают сближаться.

В проекте TV Index Дачи принимают участие жители российских городов с населением более 100 тысяч человек в возрасте от 4 лет, у которых есть дача или загородный дом с хотя бы одним работающим телевизором. В дачной панели Mediascope находится около 1 тысяч домохозяйств. Сбор данных об аудитории ТВ на дачах аналогичен технологии проекта TV Index: регистрация телепросмотра осуществляется с помощью специальных устройств — пиплметров с системой Audio Matching, которые устанавливаются на каждый телевизор на даче. Полученные данные ежедневно проходят несколько этапов автоматической проверки и валидации.