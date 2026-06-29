IZMENI SOZNANIE запускает новый фестивальный формат рекламных мероприятий

Event-бюро IZMENI SOZNANIE анонсировало запуск SDF (Summer Digital Fest) — нового проекта, который пройдет 30 и 31 июля в Москве и объединит новую деловую конференцию с уже хорошо знакомой рынку летней «Диджитал Елкой» (Digital Elka).

Главный редактор Sostav Роман Бедретдинов поговорил с генеральным директором компании Ольгой Тищенко и узнал о подробностях проекта.

Расскажи о новом проекте и почему вы решили запустить его именно сейчас?

SDF — это проект, который объединяет конференцию и нашу уже традиционную летнюю Digital Elka. Мероприятие будет проходить два дня на двух разных площадках и является своевременной реакцией на спрос аудитории. Мы проделали большую предварительную работу, опросили десятки инфлюенсеров и топов рекламного рынка и поняли, что есть зарос на новое качественное бизнес-мероприятие в Москве. А спрос, как известно, рождает предложение.

Почему именно бизнес, как ты думаешь?

Во-первых, потому, что индустриальных мероприятий стало очень много. Их стали использовать как бизнес-инструмент все кому не лень. И они очень похожи. Во-вторых, потому что в текущих непростых условиях индустрия хочет знать, как ей жить дальше. А в некоторых случаях — как выжить. Хочет видеть картину в целом, слушать выступление бизнес-аналитиков, экспертов и бизнесменов, обмениваться мнениями и иметь возможность задать личные вопросы людям, которые почти никогда не ходят на конференции. Именно поэтому мы решили запустить в Москве новый проект — деловую конференцию, объединенную с вечеринкой на второй день. Имея большой успешный опыт в организации нашей флагманской выездной конференции IZMENI SOZNANIE, мы используем тут наши лучшие наработки. Это будет абсолютно новый продукт, который позволит и в Москве объединять сильнейших спикеров, ключевых игроков и топов диджитал рекламной индустрии.

Какой контент и какие форматы вы планируете предложить аудитории?

Новые люди и мнения и новые форматы. На это работает вся наша команда и приглашенные эксперты — индустриальный истеблишмент, который задает тон на рынке. Это и визионеры, и генеральные директора крупнейших агентских холдингов, а также бизнесмены из других отраслей. Все они пытаются «родить в споре истину». Пока без конкретики. Все скоро увидите сами.

А можешь уже назвать ваших хедлайнеров?

Наш безусловный хедлайнер — Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и автор книги «Культурные коды экономики», также из нестандартных спикеров — Николай Молчанов, кандидат психологических наук, автор блога о поведенческой экономике «Психология Маркетинга», Юлия Семакова, бренд-стратег, эксперт по культурным кодам и потребительским инсайтам в маркетинге, Григорий Туманов, журналист, контент-директор журнала «Правила жизни» и соавтор телеграм-канала и подкаста «Мужчина, вы куда?», Евгения Седова и Роберт Багратуни, основатели Mundfish, создатели игры Atomic Heart. Про остальных спикеров расскажем чуть позже в нашем телеграм-канале.

Давай про творчество. Вы всегда придумываете оригинальные креативные концепции. Что нас ждет в этот раз?

Спасибо за вопрос, это наша самая любимая часть подготовки мероприятий. В рамках конференции мы продолжим препарировать «Культурный код», который уже начали обсуждать и раскрывать на конференции в ЮАР. Тема очень хорошо зашла делегатам, и сейчас мы хотим раскрыть другие грани и аспекты культурного кода, которые интересны и важны для индустрии и участников рынка. Сейчас об этом очень много кто говорит, но тема настолько богата, что тут действительно есть где развернуться. Контент будет абсолютно новый.

А концепция «Digital Елки» в этом году — «Сказки от-кутюр». Эту тему мы так же, как и предыдущую цирковую, вынашивали несколько лет. Будет традиционно невероятно красивое и продуманное до мелочей мероприятие с иммерсивными тематическими зонами, топовыми артистами и перфомансами.

У вас традиционно много интеграций с самыми разными партнерами. Я вот никогда не понимал, что это дает. Расскажи?

Всем разное. Во-первых, для тех, кто только выходит на рынок — это относительно недорогая и очень эффективная возможность громко и креативно заявить о себе. Для этого у нас работает довольно большой отдел, который упакует любую зону конкретно под вас и учтет все ваши «хотелки». Кто-то использует наши мероприятия для того, чтобы рассказать о своих достижениях, новых продуктах или услугах. Кто-то для того, чтобы подтвердить свое лидерство на рынке. Кто-то — чтобы повысить лояльность и «выгулять» своих клиентов. И со всеми у нас получается выстроить долгосрочное партнерство. А это, на мой взгляд, лучший показатель.

В этот раз к развлекательной части добавится еще и конференция. А это значит, что у партнеров появятся новые возможности и форматы донесения своих ключевых сообщений до аудитории. И мы этому очень рады.

Где будут проходить мероприятия и как будет устроено посещение — нужно ли выбирать между конференцией и Digital Elka?

Конференция пройдет 30 июля с 10:00 до 18:00 во «Дворце Культур» на Шарикоподшипниковской улице, а вечеринка 31 июля с 19:00 до 02:00 в ДК «Серп и Молот».

Мероприятия можно посетить как по отдельности, так и вместе — в зависимости от того, что нужно гостю. Но те, кто придут и на конференцию, и на Digital Elka, получат более полный комплект пользы и впечатлений, а еще и финансовую выгоду, потому что 2 в 1 стоит дешевле.

Почему это важно — совмещать деловое общение с неформальным отдыхом в рамках одного проекта?

Потому что это всегда наполняет и обогащает отношения, в том числе деловые, выводит их на качественно иной уровень взаимодействия. Деловая часть дает контент и контакты, но взаимодействие становится действительно эффективным, когда люди вместе пережили яркие эмоции в рамках какого-то неформального общения или взаимодействия, а это может дать именно классная вечеринка, фестиваль или совместная поездка. Именно этим ценно наше классическое IZMENI SOZNANIE, где мы организуем очень много эффективного нетворкинга. Сейчас мы хотим частично воссоздать эту атмосферу и в Москве.

Сколько планируется участников в этом году?

На конференции мы ожидаем до 500 человек, а на «Елке» традиционно около 1 500.

Что бы ты хотела сказать тем, кто сомневается в целесообразности посещения Summer Digital Fest?

Никаких сомнений быть не должно! Мы не просто так лидируем в организации мероприятий для рекламной индустрии вот уже 20 лет. Это происходит потому, что мы всегда анализируем все, что делаем. Тщательно и подолгу. И никогда не предлагаем рынку то, что у него и так есть. В этот раз мы можем вам обещать новых и/или редких спикеров, неожиданные форматы и много сюрпризов и красоты на второй день на нашей модной и сказочной «Летней Digital Елке».

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