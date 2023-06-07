В Тбилиси завершилась выездная конференция по диджитал-маркетингу Izmeni soznanie

5 июня в Тбилиси завершилась крупнейшая выездная конференция в области диджитал-маркетинга Izmeni soznanie 2023.

Второй деловой день мероприятия был посвящён докладам делегатов, победивших в голосовании среди клиентов. Он состоял из двух блоков: «Кейсы и стратегия» и «Бизнес и экспансия».

Всего в конференции приняло участие более 450 представителей крупнейших интернет-рекламодателей, агентств, площадок и технологических компаний.

Доклады второго дня:

Скачать: Михаил Шкляев, Okkam: «Назад, в будущее (или за что теперь берут на работу и повышают в клиентах и в агентствах)» (pdf, 938.52 kB)

Скачать: Александр Казаков, MGCom: «What is love: трансформация подходов к рекламе» (pdf, 1.16 MB)

Скачать: Оксана Трофимова, «Пятёрочка»: «Любовь к клиенту как стратегия роста» (pdf, 4.85 MB)

Скачать: Сурыгина, Gallary: «DOOH на страже рекламного рынка» (pptx, 37.69 MB)

Скачать: Каролина Соколова, «Эверест»: «Дегустация будущего: сценарное планирование как инструмент управления неопределенностью» (pdf, 4.42 MB)

Скачать: Лев Грунин, WhoIsBlogger: «Блогеры — инфоцыгане или ценный мех?» (pdf, 37.29 MB)

Скачать: Лина Простова, Rabbit & Carrot: «Сможет ли AI стать настоящим блогером» (pdf, 8.79 MB)

Скачать: Наталья Кирьянова, Mediamaker (Group4Media), Александр Казаков, MGCom: «Как работать с воронкой продаж и не попасть в водоворот» (pdf, 4.21 MB)