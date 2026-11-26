«Пятёрочка» запустила рекламу на конструкциях MaxMedia в вузах 51 города — от Астрахани до Владивостока. За девять месяцев кампании сеть увеличила рассмотрение бренда среди студентов на 11 процентных пунктов. Доля регулярных покупателей также выросла на 11 процентных пунктов. Кейс показывает: для крупных брендов с высокой узнаваемостью стратегические задачи роста решает непрерывная коммуникация, а не разовые размещения. Гендиректор MaxMedia Игорь Краснов рассказал Sostav, как indoor-реклама в университетах помогла «Пятёрочке» стать заметнее и предпочтительнее для молодежи.

Задачи

«Пятёрочке» нужно было не просто напомнить студентам о себе, но закрепиться в их повседневном выборе. Перед брендом стояли стратегические цели:

повысить знание;

увеличить долю тех, кто рассматривает сеть для будущих покупок;

повысить долю регулярных покупателей;

улучшить восприятие бренда.

Разработка проекта

Агентство MaxMedia предложило формат always on — непрерывное присутствие бренда в среде, где существует целевая аудитория. Вместо разовых кампаний, приуроченных к акциям и сезонам, рекламу «Пятёрочки» встроили в университетскую среду на постоянной основе.

Такой подход отвечает общемировой тенденции: маркетологи сочетают краткосрочные активации с долгосрочным развитием бренда. Согласно исследованию CNN International Commercial и консалтинговой группы MTM, 65% компаний используют непрерывную коммуникацию, чтобы поддерживать присутствие бренда и укреплять его позиции в сознании потребителей.

Реализация

Проект стартовал в январе на собственных рекламных конструкциях MaxMedia в университетах. Размещение приостанавливали на два месяца летних каникул, после чего возобновили.

Рекламу показывали в 51 городе в Центральной России, на Северо-Западе, Юге, Поволжье, Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Задействовали 336 университетов — почти каждый второй вуз России. Охват кампании — более 2 млн студентов. Проект обеспечил бренду более 345 млн контактов с молодой аудиторией.

Андрей Егоров, директор по стратегическому маркетингу торговой сети «Пятёрочка»: Мы впервые запустили настолько масштабную и долгосрочную indoor-кампанию для молодежной аудитории. Рекламные конструкции в вузах дают бренду доступ к молодым людям в привычной для них обстановке. Для студентов университет — часть ежедневного маршрута. Они посещают лекции, библиотеку, столовую, встречаются с однокурсниками. Высокая частота контактов помогает «Пятёрочке» закрепиться в контексте и расширить представление о себе. Важна и последовательность контента. Долгосрочное размещение позволяет рассказывать о разных продуктах и предложениях. Так «Пятёрочка» постепенно формирует у аудитории представление о широком ассортименте.

Игорь Краснов, генеральный директор MaxMedia: Большим брендам нужен не разовый всплеск внимания, а консистентное присутствие. Короткая кампания может поддержать акцию, но не способна за две недели изменить восприятие бренда. Always on работает иначе: реклама постоянно появляется в жизни аудитории, и эффект накапливается.

Как измеряли эффект

Эффективность проекта оценили через два исследования brand lift — измерения изменения восприятия бренда под воздействием рекламы. Их провела компания Insight Expert в первом и третьем квартале. В каждом опросили по 400 человек в возрасте от 17 до 25 лет. Участников разделили на две группы по 200 человек: тестовую — тех, кто посещал университеты с рекламой «Пятёрочки», — и контрольную, не контактировавшую с размещениями.

Сравнение групп позволило понять, насколько изменения в восприятии связаны именно с рекламой в вузах, а не с общими рыночными факторами. Такой подход особенно важен для крупных брендов: у них знание часто превышает 80%, и сдвинуть показатель им заметно сложнее, чем новым маркам.

Результаты

В первом квартале кампания дала прирост узнаваемости рекламы. Доля людей, вспомнивших рекламу бренда (ad recall), составила 59% в тестовой группе против 46% в контрольной.

При этом в начале проекта еще не было статистически значимой разницы в рассмотрении «Пятёрочки»: 65% в тестовой группе против 62% в контрольной. Аудитория начала замечать рекламу, но отношение к бренду оставалось прежним.

Это ожидаемая динамика для долгосрочных коммуникаций. Сначала реклама формирует контакт и запоминаемость, затем при регулярном присутствии влияет на знание, выбор и имиджевые характеристики.

Что изменилось к третьему кварталу

Накопительный эффект стал заметен почти по всем ключевым метрикам.

Знание «Пятёрочки» выросло на 8 процентных пунктов — до 92% в тестовой группе. Для федерального бренда с изначально высоким уровнем осведомленности это значимый результат: знание крупных марок обычно меняется медленно и требует длительной последовательной коммуникации.

Рассмотрение — ответ на вопрос, какие продовольственные магазины человек рассматривает для будущих покупок, — увеличилось на 11 процентных пунктов. Регулярное использование также выросло на 11 процентных пунктов: 78% студентов из тестовой группы отметили, что постоянно покупают в «Пятёрочке», против 67% в контрольной.

Динамика имиджевой метрики также изменилась. В первом квартале статистически значимых сдвигов в восприятии бренда не было, а к третьему кварталу доля тех, кто связывает «Пятёрочку» с широким ассортиментом, выросла с 40% до 47%. Регулярная смена рекламных сообщений помогла аудитории увидеть сеть как место с разнообразным предложением.

Цена контакта

Отдельный показатель — ad recall по каналам коммуникаций. В тестовой группе 19% студентов сказали, что видели рекламу «Пятёрочки» в университетах. Для сравнения: 45% вспомнили рекламу в интернете, 45% — на улице, 46% — на смарт-ТВ.

По абсолютному охвату университетские размещения уступают крупным медиаканалам. Однако при сопоставлении бюджетов indoor-канал оказывается более эффективным по охвату на вложенный рубль. Для бренда это означает возможность поддерживать постоянное присутствие в целевой среде при меньших затратах по сравнению с федеральными медиа.

Что это значит для рынка

Кейс «Пятёрочки» показывает: короткие размещения позволяют решать тактические задачи — анонсировать акцию, поддержать запуск продукта или увеличить продажи в конкретный период. Но стратегические задачи — рост знания, рассмотрения, лояльности, имиджа — требуют другого горизонта.

Данные международных исследований также указывают, что эффект брендинговых инвестиций часто проявляется не сразу. Например, аналитики Google отмечают, что значительная часть долгосрочного прироста продаж формируется спустя пять и более месяцев после маркетинговых активностей. Для «Пятёрочки» университетская среда стала точкой регулярного контакта с молодой аудиторией. Реклама работает там, где студенты проводят значительную часть времени, и постепенно превращает внимание в знание, выбор магазина и улучшение имиджевых показателей.