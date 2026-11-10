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10.11.2026 в 05:50

PepsiCo сократит тысячу сотрудников

Компания планирует упростить организационную структуру

PepsiCo намерена сократить около 1 тыс. рабочих мест в Северной Америке в рамках реструктуризации бизнеса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на служебную записку главы североамериканского подразделения компании Рама Кришнана.

По данным агентства, производитель Pepsi, Mountain Dew и Doritos стремится упростить внутреннюю структуру и сократить бюрократические процессы. В компании считают, что существующая система управления слишком сложна и фрагментирована, что замедляет принятие решений.

По данным Reuters, сокращения затронут североамериканский бизнес продуктов питания и напитков и должны пройти в течение недели.

На конец 2025 года в PepsiCo работали около 306 тыс. человек по всему миру, в том числе 125 тыс. в США. Сокращения проходят на фоне слабых продаж напитков и снеков в Северной Америке: в октябре компания понизила годовой прогноз прибыли.

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