Супружеская измена стоила главе Nvidia $7,4 млрд

Состояние генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга сократилось как минимум на $7,4 млрд после падения акций компании на фоне скандала вокруг его отношений с гражданкой Китая Элис Хуанг. По данным Forbes, состояние бизнесмена уменьшилось до $154,7 млрд, а в рейтинге богатейших людей мира он опустился с восьмого на десятое место.

9 ноября акции Nvidia на бирже Nasdaq подешевели на 8,82%, до $177,82. Компания потеряла около $230 млрд рыночной капитализации. Как сообщает The Wall Street Journal, инвесторы опасаются, что разбирательство может привести к отставке Хуанга и усилению контроля за поставками американских ИИ-чипов в Китай.

Напомним, совет директоров Nvidia объявил о начале внутреннего расследования. Проверку возглавит комитет независимых директоров при участии внешних юристов. В компании заявили, что пока не располагают основаниями полагать, что коммерческие секреты или интересы национальной безопасности США были скомпрометированы.

Хуанг поддержал расследование и пообещал сотрудничать с проверяющими. Он признал супружескую измену и извинился за свои действия. Кроме того, Конгресс США запросил у него разъяснения по поводу предполагаемых связей с китайской разведкой.