Boeing сократит 5% сотрудников подразделения коммерческих самолетов

Boeing планирует сократить около 5% персонала подразделения Commercial Airplanes, которое занимается производством пассажирских самолетов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннюю записку руководителя подразделения Стефани Поуп.

По состоянию на декабрь 2025 года в подразделении работали 50,4 тыс. человек. Таким образом, сокращение может затронуть около 2,5 тыс. сотрудников.

В компании объяснили решение необходимостью скорректировать темпы наращивания производства. Boeing нужно предоставить заводам и поставщикам больше времени для стабилизации работы. Изменение производственных графиков и снижение планируемых объемов выпуска привели к избытку сотрудников, говорится в записке.

Сокращения пройдут за счет естественной убыли персонала и принудительных увольнений. Первые уведомления работники получат не раньше декабря.

Проблемы с производством уже повлияли на планы Boeing по выпуску и поставкам самолетов. В октябре генеральный директор компании сообщила аналитикам, что Boeing не достигнет годовых целей по производству и поставкам.

Ранее сообщалось, что Azur Air сокращает персонал и уменьшает авиапарк. Компания оптимизирует расходы после претензий Росавиации.