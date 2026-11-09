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09.11.2026 в 09:30

Nvidia начала внутреннее расследование в отношении гендиректора

Совет директоров начал расследование из-за связей Дженсена Хуанга с предполагаемой шпионкой из Китая

Совет директоров Nvidia инициировал внутреннее расследование после публикаций о связях генерального директора компании Дженсена Хуанга с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, подозреваемой в сотрудничестве с разведкой КНР. Проверку возглавит комитет независимых директоров при участии внешних юристов, сообщила пресс-служба компании.

В Nvidia отметили, что на данный момент у совета директоров нет оснований полагать, что коммерческая тайна компании или интересы национальной безопасности США были скомпрометированы. Дженсен Хуанг поддержал проведение проверки и пообещал оказать всестороннее содействие.

Поводом для расследования стала публикация The New York Times, в которой приводятся подробности отношений главы Nvidia с Элис Хуанг. По данным издания, предпринимательница могла использовать эти связи для содействия доступу Пекина к передовым ИИ-чипам, на поставки которых в Китай распространяются экспортные ограничения США.

Ранее Дженсен Хуанг опубликовал заявление, в котором признал супружескую измену и выразил готовность сотрудничать с расследованием. Кроме того, Конгресс США вызвал генерального директора Nvidia для дачи показаний по делу о предполагаемом шпионаже.

Nvidia
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