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18+
21.08.2026 в 06:30

Издательские дома сокращают выход новинок

Участники рынка планируют ориентироваться на спрос и возможности каналов сбыта

Издательства начали осторожнее подходить к печати новых книг после атак БПЛА на склады Wildberries. Часть тиражей была уничтожена, поэтому некоторые компании приостановили выпуск будущих новинок или сократили объемы печати, пишет «Коммерсант».

В «Росмэн» подтверждают, что из-за сложившейся ситуации издательские дома сокращают число новых проектов. Гендиректор компании Борис Кузнецов оценивает долю Wildberries примерно в 30% книжных продаж. В «Эксмо-АСТ» пока сохраняют общий объем выпуска на уровне около 10 млн экземпляров, но корректируют планы в зависимости от спроса и возможностей каналов продаж.

«Альпина» не отказывается от новинок и допечаток, однако чаще выбирает небольшие тиражи, чтобы не накапливать большие запасы на складах. Другие издатели также стараются переносить хранение книг со складов маркетплейсов на собственные площадки.

Восстановить прежние объемы выпуска издатели рассчитывают не раньше 2027 года. В «Росмэн» надеются вернуться к прежним темпам уже в первом квартале, однако другие участники рынка считают, что восстановление может занять больше времени.

Напомним, с 18 июля склады Wildberries неоднократно подвергались атакам БПЛА. По оценкам отраслевых организаций, было уничтожено более 11 млн книг.

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