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18.03.2020 в 10:20

Из-за коронавируса к системе доставки захотели подключиться в три раза больше ресторанов

Значительная часть заявок исходит от заведений, которые находятся в Москве и Московской области

За последнюю неделю в три раза выросло количество ресторанов, которые хотят подключиться к системе доставки, сообщили пресс-службы Delivery Club и «Яндекс.Еды». Это связано с распространением коронавируса и снижением количества посетителей ресторанов.

По данным компаний, 40% заявок исходят от владельцев заведений в Москве и Подмосковье. Этот показатель стал выше обычного на 10−15%. По подсчетам «Яндекс.Еды», в Санкт-Петербурге количество обращений выросло на 16%.

Пресс-служба Delivery Club:

Возможно, рестораторы изучили опыт зарубежных стран, в которых на фоне коронавируса произошел бум доставки. Либо уже столкнулись со снижением трафика в тех российских городах, где были зафиксированы случаи заражения и введены профилактические меры.

В пресс-службах компаний сообщили, что переводят внутренние подразделения в усиленный режим для ускоренной обработки новых заявок. В «Яндекс.Еде» добавили, что компания даст возможность подключаться к сервису по модели маркетплейса — с доставкой собственными силами ресторана.

В связи с пандемией часть рестораторов уже приняли решение перейти на более безопасный режим работы. Многие отказались обслуживать клиентов в залах и теперь работают только в режиме доставки. Федерация рестораторов и отельеров сообщает, что обороты в ресторанном бизнесе упали на 30−90%.

Ранее стало известно, что министерство промышленности и торговли рекомендует ресторанам и кафе не пускать клиентов с признаками простуды, пишет «Интерфакс». Эти меры должны помочь остановить распространение коронавируса нового типа.

ресторан Коронавирус
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