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18.03.2020 в 09:35

Минпромторг советует не пускать простуженных клиентов в кафе

Здоровых посетителей обяжут мыть руки с мылом

Министерство промышленности и торговли рекомендует ресторанам и кафе не пускать клиентов с признаками простуды, пишет «Интерфакс». Эти меры должны помочь остановить распространение коронавируса.

Сотрудники заведений общепита должны уточнять, есть ли у посетителей простудные заболевания и отказывать в обслуживании тем, у кого они есть. Остальных клиентов обяжут мыть руки с мылом перед едой, а также обрабатывать их антисептиками.

Столы и стулья в залах расставят так, чтобы между посетителями было расстояние не меньше одного метра. На работу нельзя будет выходить людям с температурой и тем, кто приехал из стран с высокой заболеваемостью коронавирусом. Также ведомство настоятельно советует отказаться от посещения ресторанов и кафе лицам старше 60 лет.

Коронавирус нового типа начал распространяться в конце декабря прошлого года. Эпидемия началась в Китае, а потом распространилась на весь мир, в конце прошлой недели ВОЗ признал, что она переросла в пандемию.

Из-за коронавируса компании начали переводить своих сотрудников на удаленную работу. На прошлой неделе фиксированный интернет-трафик домашних операторов резко вырос. В Москве из деловых центров он переместился в спальные районы.

Минпромторг
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