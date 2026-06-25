Юра Покровский, Open Production: из чего складывается цена ИИ-ролика

Многие компании до сих пор воспринимают нейросети как «волшебную кнопку». Кажется, что достаточно открыть Midjourney или Kling, написать пару строк — и через пять минут готов рекламный ролик уровня ТВ. Из-за этого у бизнеса часто возникает логичный вопрос: почему тогда AI-видео стоит сотни тысяч или даже миллионы рублей?

На практике коммерческий нейропродакшен устроен намного сложнее. Качественный ролик — это длинный производственный процесс с десятками итераций, платными генерациями, постобработкой и большой командой специалистов. Сегодня хороший AI-ролик для диджитал-рекламы редко стоит дешевле 800 тысяч рублей. А проекты с телевизионным качеством легко выходят за пределы 3−5 миллионов. О том, как устроено ценообразование на этом молодом рынке и кому в итоге уходят бюджеты редакции Sostav рассказал основатель ИИ-продакшена Open Production Юра Покровский.

Почему AI-генерация вообще стоит денег

Главный миф вокруг ИИ-продакшена звучит так: «Нейросети же все делают сами». Но в реальности почти каждая секунда видео требует постоянных затрат.

Любая генерация — это платные серверные мощности. Современные модели вроде Seedance, Veo или Runway тарифицируются буквально за каждое действие: создание кадра, анимацию, апскейл, увеличение длительности сцены или повторную попытку генерации.

Особенно дорого обходятся видео-модели. Если статичную картинку можно получить за условные копейки, то качественная анимация быстро сжигает бюджет. На коммерческом проекте команда может прогнать сотни генераций ради нескольких удачных секунд.

Здесь появляется еще одна проблема — клиентские правки. Иногда одна небольшая просьба клиента запускает полную перегенерацию сцены. А это снова платные токены, время художников и часы доработки.

Из-за этого бизнес платит не столько за доступ к самой нейросети, сколько за управляемый результат. За способность команды добиться нужной картинки, выдержать стиль и пройти через десятки неудачных итераций.

Для сравнения: нейросеть в ИИ продакшене работает примерно как дорогая киносъемочная техника. Камера сама по себе не снимает рекламу. Нужны оператор, режиссер, свет, постановка и десятки решений вокруг нее.

Из чего состоит смета AI-ролика

Финальная стоимость проекта почти всегда зависит от трех вещей:

размера команды;

уровня реализма;

объема постобработки.

Чем ближе ролик должен выглядеть к классической рекламе, тем больше в нем ручной работы.

За последний год рынок ИИ продакшена начал делиться на три понятных сегмента. У каждого — свой уровень качества, свой состав команды и свои ограничения.

Начальный уровень: 300−500 тысяч рублей

С таким бюджетом работают независимые фрилансеры или небольшие потоковые студии. Профессиональные ИИ продакшены за подобные проекты обычно не берутся. Крупным брендам с высокими требованиями к визуалу и процессам здесь будет тесно.

Обычно над таким проектом работает компактная команда:

продюсер;

монтажер;

один или два ИИ-художника.

Основное ограничение этого сегмента — отсутствие привычного клиентского сервиса. Все задачи чаще всего замыкаются на одном специалисте-универсале. Он сам пишет промпты, анимирует кадры, монтирует ролик и отвечает на сообщения в мессенджере. Из-за такой нагрузки согласование правок затягивается, а у исполнителя не остается времени на полноценное ведение проекта.

Также в рамках этого бюджета физически невозможно сделать сложную ручную постобработку или CG-графику. На выходе получится стандартное нейросетевое видео со всеми характерными артефактами генерации. Этот формат не решит большие имиджевые задачи бренда, но отлично подойдет малому и среднему бизнесу для тестирования гипотез в соцсетях.

Средний сегмент: около 1,5 миллиона рублей

Полтора миллиона — это уже полноценный production-уровень для digital-рекламы крупных брендов. На таких проектах команда становится заметно шире. Помимо базовых специалистов появляются отдельные роли:

Head of AI;

арт-директор;

CG-художники;

колорист;

специалисты по постобработке.

Head of AI отвечает за технический пайплайн. Он решает, какие модели использовать, как совмещать генерации между собой и каким способом добиваться стабильного результата.

Арт-директор обладает большой насмотренность и привносит свое видение чтобы усилить восприятие бренда через визуал. Он предлагает сценарные решения, визуальные хуки, комментирует кадры и доводит итоговый результат до идеала.

Отдельная статья расходов — зачистка артефактов. Даже хорошие модели продолжают ошибаться: ломают пальцы, мажут текстуры, деформируют предметы или создают странную пластику движения. Поэтому значительная часть работы происходит уже после генерации.

На этом уровне бюджет только на нейросети может доходить до 150 тысяч рублей. Команда делает десятки, а иногда сотни попыток, пока не получит сцену нужного качества.

Премиальный уровень: 3−5 миллионов рублей

Это уже территория крупных брендов и федеральных кампаний. В таких проектах AI становится не заменой киношного продакшена, а новой производственной технологией внутри привычной рекламной индустрии.

На генерации могут иногда подключаться известные рекламные режиссеры. Появляется полноценный креативный взгляд, тонкая работа с нейросетями для достижения максимального реализма и качества ИИ продакшена. Привлекаются самые сильные специалисты, которые только есть на рынке.

Интересно, что арт-директор здесь часто превращается в своеобразного переводчика. Его задача — переложить режиссерское видение на язык промптов, генераций и технических ограничений моделей.

В премиуме основа — это звездный режиссер, арт-директор и сильные ИИ-художники. Специалистов из классического съемочного кино, например операторов, привлекают точечно. Это дорогое исключение, когда нужно выжать абсолютный фотореализм за счет их понимания света и оптики.

Даже расходы на генерацию здесь становятся отдельной строкой сметы. Только на работу моделей студия может закладывать до 400−500 тысяч рублей.

Хронометраж и правки: скрытые факторы ценообразования Ai-роликов

Со стороны может показаться, что удлинить AI-ролик с 15 до 30 секунд — это просто «догенерировать» еще несколько сцен. На практике все работает иначе. Чем длиннее видео, тем больше в нем точек, где клиент может попросить изменения.

В коротком ролике заказчик обычно комментирует 3−5 сцен. В минутном — уже десятки кадров, переходов, движений камеры и деталей окружения. Каждая такая правка тянет за собой новую цепочку генераций.

Например, клиенту может не понравиться:

выражение лица персонажа;

темп движения камеры;

цвет света в одной сцене;

пластика руки;

форма упаковки продукта.

Проблема в том, что нейросеть не умеет «поправить только палец». Чаще всего приходится перегенерировать весь шот целиком. А иногда — еще и соседние сцены, чтобы сохранить консистентность.

Из-за этого в ИИ продакшене почти всегда фиксируют лимит итераций. Например: два круга правок входят в смету, а дальше начинается дополнительная тарификация.

Для бизнеса это иногда выглядит странно. Кажется: «Ну мы же просто попросили сделать фон чуть темнее». Но внутри студии это может означать:

пересборку сцены;

новую генерацию движения;

чистку артефактов;

повторный монтаж;

новую цветокоррекцию.

Одна правка клиента может стоить студии несколько тысяч рублей только на генерациях. Люди часто думают, что нейросеть работает бесплатно. Но каждая попытка — это платный рендер, токены и часы команды

На чем экономит ИИ-продакшен и почему это не плохо

Даже при рекордной смете в пять миллионов рублей нейросети обходятся заказчику в 5−10 раз дешевле традиционного съемочного процесса. Аналогичный имиджевый ролик от классического продакшена обошелся бы бренду минимум в 20 миллионов.

Экономия возникает исключительно за счет отсутствия физических расходов. Клиенту больше не нужно арендовать профессиональный свет за миллион рублей, перекрывать городские улицы или строить дорогие декорации в павильонах.

При этом для самих специалистов условия на рынке не ухудшаются. Эксперты из классического кино не снижают свои привычные ставки при переходе в сферу искусственного интеллекта. Уже появляются случаи, когда на проект приходят классические кинооператоры и художники-постановщики, чтобы задать сгенерированному кадру правильную физику оптики и света.

Производство стало проще логистически, но по-прежнему требует мощного интеллектуального ресурса. Планируя бюджет на нейроролик, бизнесу стоит помнить: он платит не за подписку на алгоритм, а за вкус, насмотренность и часы работы команды. Нейросети вычеркивают из сметы аренду оборудования, но получить телевизионную картинку силами одного фрилансера за 300 тысяч рублей технически невозможно.

Большая часть перерасходов на ИИ-проектах возникает не из-за плохой работы студии, а из-за того, что клиент и команда по-разному понимают задачу в начале. Несколько правил, которые помогут этого избежать.

Фиксируйте референсы до старта, а не в процессе. Чем точнее студия понимает нужный визуал на входе, тем меньше итераций уйдёт на поиск стиля. Покажите 3−5 роликов, которые вам нравятся, и объясните, что именно в них работает: цвет, ритм, настроение, тип камеры. «Сделайте красиво» — это отдельные раунды генераций за ваши деньги.

Не меняйте концепцию после утверждения стилшотов. В нейропродакшне каждый стилшот — это фундамент для анимации. Если после утверждённых кадров вы решаете поменять локацию или образ персонажа, студия начинает работу заново. Лучше потратить лишний день на обсуждение до старта, чем оплачивать пересборку сцены после.

Уточните в договоре, что считается раундом правок. Большинство студий закладывают в смету два круга правок. Всё, что сверх, — дополнительная тарификация. Заранее спросите: что именно входит в раунд, как фиксируются правки и с какого момента начинается доплата. Это нормальная рабочая гигиена.