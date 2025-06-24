Айдентика месяца: май в знаках и смыслах

Месяц выдался щедрым на выразительные визуальные решения: бренды в мае не просто освежили логотипы и упаковки, а вложили в айдентику смыслы — от культурного кода Италии и солярных символов Удмуртии до метафор слоистого грунта и зеркальной женственности. Собрали для вас подборку работ, где форма и содержание идут рука об руку, а фирменный стиль становится продолжением бренда.

Гармония через символ «&»

Aida Pioneer разработало айдентику для центра «Эмпермай», объединив амперсанд и образ человека в медитации. Символ отражает баланс ума, тела, красоты и духа. Новый стиль — это визуальная мантра о бережной заботе, внутренней гармонии и единении с природой. Подробнее на Sostav.

«Яндекс Доставка» сделала акцент на красную коробку

Сервис «Яндекс Доставка» представил новый визуальный стиль: ключевой элемент — красная коробка с дружелюбным смайлом. Она олицетворяет маршрут посылки — от курьера до автомобиля — и символизирует заботу, внимание к деталям и эмоциональное взаимодействие. Обновлённый образ помогает подчеркнуть простоту, универсальность и современность сервиса, выделяя его на фоне конкурентов. Подробнее на Sostav.

«Супрематика» и «Алькор» показали зеркальную элегантность и женственность

«Супрематика» обновила айдентику для ювелирного бренда «Алькор». Лаконичная типографика, глубокий бургунди с бежевыми акцентами и логотип с буквой «О» — зеркальной рамой, символизирующей женственность и связь с желаниями. Новый слоган «Знаю, чего хочу» подчеркивает миссию — помочь женщинам быть в контакте с собой. Стиль адаптирован на упаковке, вебе и гравировке. Подробнее на Sostav.

Улыбки, разговоры, рты: коннект под одной фестивальной крышей

REDKEDS разработали айдентику для «Есть Фест» — праздника еды и впечатлений, впервые проводящегося в Москве после успеха в Уфе и Томске. Главный символ брендинга — рот, объединяющий людей за общим столом, как метафора гедонизма, общения и радости жизни. В дизайне использованы «съедобные» цвета, элементы, передающие эмоции и «трушность». В результате получилась живая, яркая айдентика, отражающая дух фестиваля. Подробнее на Sostav.

Вгрызается в рынок: Rokodil с новым укусом

Fabula Branding провела «зубастый» редизайн для бренда инструментов Rokodil. Цель — усилить характер, не потеряв узнаваемости. Новое позиционирование «Вгрызается в дело» стало слоганом, отражающим силу, уверенность и бескомпромиссную эффективность. Крокодил из логотипа получил молнию — символ энергии и мощности. Айдентика стала дерзкой, а бренд — готовым к вызовам. Rokodil теперь не просто инструмент — это характер, стиль и результат.

Аптека с видом на Средиземноморье: бренд Positano Farmacia говорит на языке Позитано

Fabula Branding разработала айдентику для аптек Positano Farmacia, унаследованных династией Риццо. Логотип сочетает фармацевтическую строгость с итальянской элегантностью, а палитра вдохновлена цветами Позитано — от моря до фресок. Центральный символ — Гигея на морском коне — отсылает к античности и подчеркивает природное происхождение продукции. В результате бренд обрел визуальный образ, наполненный локальным колоритом, эстетикой и доверием.

Для итальянских и российских мам: DS1 разработали бренд для СТМ-линейки «Магнита»

DS1 branding разработали бренд с итальянским позиционированием для СТМ-линейки сети «Магнит».

Для внедрения новой линейки ретейлер закупил итальянское оборудование, обеспечив высокое качество. Аналитика DS1 показала, что понятной и близкой россиянам частью культурного кода итальянцев является ценность семьи — это и стало основой позиционирования. Центральным образом стала семья, собравшаяся за столом с фирменными блюдами гостеприимной «итальянской мамы».

Визуальный язык, построенный на этом образе в стиле альбомной фотографии, сдержанном темном монохроме и аппетитной фуд-зоне, легко адаптируется к другим продуктовым сегментам. Нейминг «Gusto di Roma» формирует ассоциацию с солнечным Римом и также не привязан исключительно к пасте. В пул работ также вошла разработка основного элемента коммуникационной стратегии — Key Visual.

«Увинская жемчужина» и LINII представили новый взгляд на минеральную воду

Команда LINII разработала логотип и дизайн упаковки для линейки минеральной воды «Увинская Жемчужина» — бренда из Удмуртии.

Логотип «Увинская Жемчужина» и уникальная графическая форма на бутылке стали ключевыми элементами обновления бренда. Логотип состоит из знака и шрифтовой части. В логотипе сохранена преемственность за счет использования исторического знака, однако он был осовременен: немного изменили цвет, а также создали шрифтовое начертание. Знак логотипа напоминает солярный знак Удмуртии, составленный из капель воды. Особенно выделяется акцентная буква «И» в шрифтовой части, которая оформлена в виде волны.

Упаковка получила уникальную графическую форму, напоминающую рябь воды. Этикетку оформили в голубой цветовой гамме.

LINII создали айдентику, прорастающую из земли

Для агробренда Agroviva команда LINII создала айдентику, основанную на метафоре почвенных слоев. Логотип «прорастает» из верхнего слоя, а буквы напоминают плоды и ростки. Красный цвет символизирует урожай и энергию. Шрифт с органическими засечками усиливает эффект прорастания. Упаковка выстроена вертикально: взгляд направлен сверху вниз, от чистых фото до информативных иконок. Чистота графики, яркие акценты и модульность делают бренд узнаваемым на полке и в цифровой среде.