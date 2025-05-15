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18+
15.05.2025 в 18:25

Красная коробка с характером: «Яндекс Доставка» обновила визуальный стиль

Новый образ сервиса должен подчеркнуть его простоту, универсальность и современность сервиса

Сервис «Яндекс Доставка» обновил айдентику — теперь ключевым элементом фирменного стиля стала красная коробка с узнаваемым смайлом. Обновление призвано подчеркнуть простоту, универсальность и современность сервиса.

Коробка стала метафорой маршрута, который проходит посылка, — она может уместиться в сумке курьера, ехать в легковой машине или в грузовике. Смайл на упаковке, по замыслу команды, олицетворяет заботу, внимание к деталям и эмоциональную составляющую сервиса.

Обновление визуального стиля также решает коммуникационные задачи: помогает усилить знание о мультиформатности «Яндекс Доставки» и выделить сервис среди конкурентов на фоне растущего рынка доставки.

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