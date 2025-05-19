Всех нас объединяют рты: REDKEDS разработали брендинг для фестиваля «Есть Фест»

Фестиваль проводится уже несколько лет в регионах (Уфе и Томске) и посвящен еде, людям и впечатлениям. Около 100 ресторанов объединяются на одной площадке, чтобы устроить настоящий праздник эмоций в городе. В этом году фестиваль впервые проходит в Москве и планирует расти дальше. Чтобы разработать брендинг мероприятия, было решено обратиться в креативное агентство REDKEDS Creative Agency. Подробностями команда проекта поделилась с Sostav.

Задача

«Есть Фест», праздник еды и впечатлений, масштабировался из регионов в Москву. Нужно было сделать так, чтобы люди шли не только за едой, а за эмоциями, тусовкой, ощущением праздника, который собирает всех — разный возраст, вкусы и ритмы жизни — за одним большим общим столом.

Дмитрий Левицкий — ресторатор, основатель «Есть Фест»: Наш фестиваль — праздник городского гедонизма и всеобщей радости. Это прекрасная возможность пообщаться, послушать классную музыку, попробовать что-то новое и просто приятно провести время.

Что мы делали

Первое, что мы сделали, — разработали стратегию, которая погрузила нас в контекст фестиваля. Провели серию интервью с организаторами в различных городах, погрузились в контекст, провели аналитику международных фестивалей еды, посмотрели бенчмарки, а также популярные фестивали в России.

После этого вышли на воркшоп, где с командой клиента посмотрели аналитику и проделали упражнения в рамках сборки бренд-платформы. Далее синтезировали и структурировали полученную информацию и разработали бренд-платформу фестиваля еды и впечатлений, в основе которого лежит принцип convivialite — когда все сошлось воедино.

Дмитрий Левицкий — ресторатор, основатель «Есть Фест»: Задумка нашего фестиваля не только в том, чтобы попробовать новую еду. Еда — это лишь предлог. Она — символ объединения на протяжении веков. Люди собираются за столом, чтобы общаться, праздновать значимые события. Недаром говорят, что те, кто вместе преломили хлеб, становятся верными друзьями на всю жизнь.

Брендинг

Вторым этапом стал брендинг. Посмотрели, как выглядят конкуренты, пощупали клиента на референсах и выявили критерии:

трушность,

съедобные цвета,

объединяющие элементы и эмоциональное поле.

Родион Арсеньев, арт директор REDKEDS Creative Agency: Мы много говорили о том, как по-разному люди едят. Кто-то — как балерина, кто-то — как брейкдансер, кто-то — как аристократ. Еда — это же базовая потребность, но мы все реализуем её по-своему. И что, если мы покажем это разнообразие? А ведь ртом мы еще и говорим, спорим, делимся идеями. Отсюда и родилась концепция множества ртов. Идея, безусловно, зубастая, с характером!

Потом подумали, что нас всех объединяет, и поняли, что это рты. Жующие, смеющиеся, улыбающиеся, все рты. И построили концепцию на ртах. Согласовали ее и заверстали брендбук.

Дмитрий Левицкий — ресторатор, основатель «Есть Фест»: Символ фестиваля — рот. Он объединяет всех людей планеты. С одной стороны, это очевидный символ, с другой — весьма провокационный. В первый год мы планируем использовать его аккуратно, даже мило. В дальнейшем надеемся на оценку креатива со стороны людей и, возможно, сделаем символ более дерзким. Второй орган, который объединяет нас в плане еды, — желудок. Он не выглядит привлекательно, но, возможно, команде удастся сделать его стильным, ярким и интересным.

Итог

Нам удалось создать айдентику, которая говорит с людьми напрямую — через ощущение близости, веселья и вкуса к жизни. Она получилась сочной, живой и запоминающейся, с характером и теплотой, как сам фестиваль «Есть Фест». Главным символом стал рот, который про всё сразу — про еду, общение и эмоции.

Родион Арсеньев, арт директор REDKEDS Creative Agency: Стоял выбор: пойти по предсказуемому пути или окунуться в неопределенность. Но кто, если не мы, будет делать смелые вещи? Нам невероятно повезло с иллюстратором, который смог воплотить эту концепцию в жизнь.

Состав творческой группы

REDKEDS Creative Agency (агентство)

Арт директор: Родион Арсеньев

Дизайнер: Катя Зеленкова

Копирайтер: Дима Мартынов

Иллюстратор: Настя Корепанова

Стратегический директор: Ксения Овчинникова

Директор клиентского сервиса: Катя Смелянская

Аккаунт менеджер: Яна Цветкова

«Есть Фест» (клиент)

Ресторатор, основатель «Есть Фест»: Дмитрий Левицкий

Ресторатор, основатель и организатор Фестиваля городских ресторанов «Есть Фест» Томск: Оксана Альбина

Бизнес-ассистент основателя: Екатерина Гамаюн

Коммерческий директор: Юлия Акиньшина