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19.05.2025 в 16:45

Ювелирный бренд «Алькор» провел ребрендинг

Новый фирменный стиль разработало агентство «Супрематика»

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«Супрематика» разработала ребрендинг производителя ювелирных изделий «Алькор». Стиль отличается лаконичной типографикой и благородной цветовой палитрой, а в логотипе прослеживается форма зеркальной рамы — символ женственности и главной метафоры бренда.

Компания «Алькор», основанная в 1997 году, владеет двумя фабриками по производству золотых и серебряных украшений с драгоценными камнями, а в 2024 году бренд обновил свою платформу и фирменный стиль. Целевая аудитория компании — женщины 35−55 лет, которые отдают предпочтение классическому стилю.

Ювелирный бренд «Алькор» провел ребрендинг Ювелирный бренд «Алькор» провел ребрендинг Ювелирный бренд «Алькор» провел ребрендинг Ювелирный бренд «Алькор» провел ребрендинг Ювелирный бренд «Алькор» провел ребрендинг Ювелирный бренд «Алькор» провел ребрендинг Ювелирный бренд «Алькор» провел ребрендинг Ювелирный бренд «Алькор» провел ребрендинг

Премиальность и изысканность бренда подчеркнуты сочетанием глубокого бургунди с нежными бежевыми акцентами. Шрифтовой логотип со сглаженными компенсаторами в буквах отсылает к плавным деталям ювелирных изделий. Буква «О» в полной версии логотипа напоминает винтажную зеркальную раму, символизируя женственность бренда.

Наталия Лаврова, директор по маркетингу ювелирной компании «Алькор»:

Новый фирменный стиль поддерживает нашу миссию — помочь женщинам быть в контакте со своими желаниями, а слоган звучит как «Знаю, чего хочу». В зеркале, которое символично воплощает буква «О» в логотипе, женщина может видеть себя настоящую, смотреть в глаза своим истинным чувствам и амбициям.

Фирменный паттерн состоит из отдельных элементов логотипа и может использоваться в разных масштабах в зависимости от носителя.

У каждого типа ювелирных изделий собственный дизайн упаковки и форм-фактор. Но везде используются скругленные элементы, которые рифмуются с монограммой «Алькор». Премиальности упаковке добавляет тиснение и фольгирование фирменных паттернов, монограммы и типографики.

Ксения Александрова, арт-директор брендингового агентства «Супрематика»:

Центральный образ бренда — настоящая, искренняя, уверенная в себе женщина. Поэтому при разработке фирменного стиля мы стремились создать элегантную, лаконичную визуальную систему, которая отражает характер главной героини «Алькор» и вызывает чувство доверия.

Новая айдентика бренда «Алькор» работает на любых носителях — от упаковки и веба до гравировки на ювелирных украшениях.

Команда «Алькор»:

Наталия Лаврова, директор по маркетингу

Полина Горькова, директор по продукту

Елена Голубева, бренд-менеджер

Анна Васильева, бренд-дизайнер

Команда «Супрематики»:

Владимир Лифанов, креативный директор

Ксения Александрова, арт-директор

Софья Хмелёва, дизайнер

Никита Рюмшин, 3D-дизайнер

Евгений Никитин, моушен-дизайнер

Сергей Ляхович, бренд-продюсер

Ольга Дергулёва, ньюбиз-продюсер

Брендинг Айдентика Ребрендинг Ювелирный ретейлер Алькор
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