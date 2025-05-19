Ювелирный бренд «Алькор» провел ребрендинг

«Супрематика» разработала ребрендинг производителя ювелирных изделий «Алькор». Стиль отличается лаконичной типографикой и благородной цветовой палитрой, а в логотипе прослеживается форма зеркальной рамы — символ женственности и главной метафоры бренда.

Компания «Алькор», основанная в 1997 году, владеет двумя фабриками по производству золотых и серебряных украшений с драгоценными камнями, а в 2024 году бренд обновил свою платформу и фирменный стиль. Целевая аудитория компании — женщины 35−55 лет, которые отдают предпочтение классическому стилю.

Премиальность и изысканность бренда подчеркнуты сочетанием глубокого бургунди с нежными бежевыми акцентами. Шрифтовой логотип со сглаженными компенсаторами в буквах отсылает к плавным деталям ювелирных изделий. Буква «О» в полной версии логотипа напоминает винтажную зеркальную раму, символизируя женственность бренда.

Наталия Лаврова, директор по маркетингу ювелирной компании «Алькор»: Новый фирменный стиль поддерживает нашу миссию — помочь женщинам быть в контакте со своими желаниями, а слоган звучит как «Знаю, чего хочу». В зеркале, которое символично воплощает буква «О» в логотипе, женщина может видеть себя настоящую, смотреть в глаза своим истинным чувствам и амбициям.

Фирменный паттерн состоит из отдельных элементов логотипа и может использоваться в разных масштабах в зависимости от носителя.

У каждого типа ювелирных изделий собственный дизайн упаковки и форм-фактор. Но везде используются скругленные элементы, которые рифмуются с монограммой «Алькор». Премиальности упаковке добавляет тиснение и фольгирование фирменных паттернов, монограммы и типографики.

Ксения Александрова, арт-директор брендингового агентства «Супрематика»: Центральный образ бренда — настоящая, искренняя, уверенная в себе женщина. Поэтому при разработке фирменного стиля мы стремились создать элегантную, лаконичную визуальную систему, которая отражает характер главной героини «Алькор» и вызывает чувство доверия.

Новая айдентика бренда «Алькор» работает на любых носителях — от упаковки и веба до гравировки на ювелирных украшениях.

Команда «Алькор»:

Наталия Лаврова, директор по маркетингу

Полина Горькова, директор по продукту

Елена Голубева, бренд-менеджер

Анна Васильева, бренд-дизайнер

Команда «Супрематики»:

Владимир Лифанов, креативный директор

Ксения Александрова, арт-директор

Софья Хмелёва, дизайнер

Никита Рюмшин, 3D-дизайнер

Евгений Никитин, моушен-дизайнер

Сергей Ляхович, бренд-продюсер

Ольга Дергулёва, ньюбиз-продюсер