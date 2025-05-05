«Забота о себе с любовью» — новая говорящая айдентика от Aida Pioneer

Практик центр «Эмпермай» — занимается телесными, энергетическими и эстетическими процедурами. Представители агентства Aida Pioneer поделились c Sostav, как почувствовали позиционирование бренда и создали новый визуальный код.

О компании

«Эмпермай» — центр, который помогает восстанавливать внутреннюю гармонию. Название практик центра состоит из двух слов английского происхождения: первой части AMPERsand и второй — My (мой). AMPERsand означает символ сочетания «&», а также несет в себе ключевые смыслы — основные направления практик центра:

Ampermind — ум, металл;

Amperbody — тело;

Amperbeauty — внешняя красота;

Ampersoul — дух, душа.

Эксперты центра раскрывают естественный потенциал человека с учетом его индивидуальных природных биоритмов. Человек является продолжением природы, и поэтому он неотъемлемо связан с ней. Нарушение здоровья напрямую связано с рассинхронизацией с природными циклами.

Задачи

«Эмпермай» открывал новый практик центр в Москве. Такое мероприятие требует соответствующий визуальный образ, поэтому наша задача была — создать яркий и заметный дизайн. Агентство провело анализ идеи бренда. Бережное и комплексное видение здоровья человека послужило базой для создания дизайн-концепции. Айдентика была адаптирована на релевантные точки коммуникации. Завершающим этапом стала разработка гайдлайна.

Поиск решения

Капитанова Юлия, директор по развитию Aida Pioneer: Насмотренность — дорога к успеху и прямому попаданию в клиента. Поэтому начали с поиска референсов, искали вдохновения в природе, медитациях, красивых фотографиях и доступных ресурсах. Мы искали изящество, простоту, натуральность и загадку, чтобы составить идеальную комбинацию. Решение должно быть уникальным, узнаваемым и легко считываемым. Но при всем этом оно должно быть очевидным и иметь отсылку к существующему глифу «&» в происхождении названия «Эмпермай» (Amper&My).

Концепция и логотип

В основе концепции логотипа — символ бренда, логограмма & (ampersand), отражающая подход к здоровью в единстве ума, тела, красоты и духа. Символ бренда & заменяет союз «и», отражает идею соединения человека и природы и одновременно ассоциирующаяся с человеком, сидящим в позе медитации. Полная версия логотипа «Эмпермай» состоит из трех частей: иконки, кастомизированной шрифтовой части и дескриптора.

Цвет и шрифт

Основная палитра «Эмпермай» состоит из двух основных цветов: изумрудного зеленого и бронзового. Они используются в основной версии логотипа. Айвори, оттенки бронзового и зеленого являются дополнительными цветами. Натуральная цветовая гамма подчеркивает естественность, энергию и красоту. В верстке носителей симметричный и сбалансированный шрифт создает ощущение стабильности и равновесия. Для иллюстраций рекомендован минимализм, мягкий свет и сюжеты, характерные для расслабленного состояния: внутренний покой, радость, умиротворение. Визуальный язык бренда создает атмосферу бренда, который способствует гармонизации физического и эмоционального состояния своих клиентов.

Айдентика как укрепление бренда