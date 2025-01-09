Иван Калюжный покинул МТС

Директор по маркетингу «МТС Умный дом» Иван Калюжный покинул компанию. Он проработал в этой должности около двух лет. Бизнес будет реорганизован в рамках трансформации МТС. Об этом Калюжный рассказал Sostav.

На посту директора по маркетингу Иван отвечал за создание и реализацию маркетинговой и бренд-стратегии в рознице и цифровых каналах, создание бренда и выведение его на рынок. Также была проделана работа с материнским брендом «Гольфстрим охранные системы», которую МТС купил для создания «Умного дома». Была собрана новая команда, компанию адаптировали к стилю МТС и изменили маркетинговую стратегию.

По словам Ивана, в рамках изменений в МТС проект реорганизуется. В результате было принято совместное решение закончить сотрудничество.

Калюжный работает в сфере рекламы и маркетинга 15 лет. Он был директором по маркетингу OBI Russia, директором по бренду «Vprok.ru Перекрёсток», отвечал за интернет-коммуникации в «МегаФоне» и «Альфа-Банке».