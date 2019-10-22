Итоги выездной сессии по саморегулированию НРФ 2019: новый кодекс, работа СРО и масштабирование Участники круглого стола обменялись своими взглядами на то, как должен развиваться институт саморегулирования в России

21 октября в рамках выездной сессии НРФ прошел круглый стол, посвященный вопросам саморегулирования рекламной отрасли в России. Участники обсуждали «Международный кодекс практики рекламы и маркетинговых коммуникаций» МТП, пилотный проект по саморегулированию в Петербурге — работу Ассоциации Маркетинговой Индустрии (АМИ), а также дальнейшие шаги для развития саморегулирования отрасли. Sostav собрал ключевые цитаты и тезисы участников.

Андрей Кашеваров, заместитель руководителя ФАС

48 стран используют саморегулирование вместе с госрегулированием в рекламе, и это эффективно.

Одна из задач развития саморегулирования в России — законодательное обеспечение этого процесса. Мы находимся в диалоге с Минэкономразвития, направили письмо в правительство с просьбой дать нам поручение по подготовке соответствующих поправок в закон «О рекламе» и закон «О саморегулируемых организациях». Ждем решения.

В Санкт-Петербурге был начат тестовый проект по созданию СРО. Мы его одобрили и надо теперь думать, как переходить на федеральный уровень. Нужно понимать, как проект будет развиваться дальше. Решения СРО должны быть самостоятельны и оспоримы только в суде. СРО должна быть более поворотлива, чем ФАС. Если в ФАС есть процедура, которую нельзя сократить, то СРО может разработать иной стандарт рассмотрения дел, который будет быстрее и не менее эффективнее.

Сергей Пискарев, председатель Комитета ТПП по предпринимательству в сфере рекламы, президент АКАР

Я бы хотел объявить об еще одной межотраслевой инициативе — запуске процесса измерений интернета. Сегодня в интернете сформировались большие сегменты, по поводу которых нам в отрасли надо договориться — как правильно сегментировать, правильно измерять и правильно учитывать те затраты, которые несут рекламодатели. По инициативе нескольких организаций — «Русбренда», АКАР, Медиа-коммуникационного союза и Института развития интернета была образована рабочая группа, которая приступила к формированию основных принципов. Мы подключили экспертов из Mediascope для того, чтобы запустить этот процесс правильным образом и наконец начать квалифицированно измерять и анализировать интернет.

В рамках пилотного проекта по саморегулированию, который прошел в Санкт-Петебурге, есть интересные наработки. Но основные вопросы, которые нам надо понять: насколько масштабируема эта история, какие у нас источники финансирования и как должны функционировать органы управления.

Сергей Пилатов, председатель правления Ассоциации маркетинговой индустрии «Рекламный совет»

Одна из наших задач — разгрузить федеральные органы от лишней работы, с которой индустрия может справляться сама. Эта задача стоит перед СРО во всем мире.

Мы создали комитет по рассмотрению жалоб потребителей. С апреля 2019 года в комитет поступило 30 обращений. Из них 23 подала ФАС. Чаще всего их тематика — непристойный образы и выражения, а также оскорбления в отношении пола, возраста и пр. Стараемся рассматривать обращения за 4−5 дней, но иногда получается и дольше — 10−14 дней.

Мы хотим распространить опыт Санкт-Петербурга по созданию СРО и на другие регионы. Уже подписали 32 соглашения с региональными управлениями ФАС.

Алексей Ковылов, первый вице-президент АКАР, председатель Комиссии по саморегулированию

Кодекс саморегулирования МТП — своего рода конституция для каждой организации, которая туда входит. Кодекс существует с 1937 года. Сегодня он стал значительно детализирован и затрагивает почти все сферы маркетинга и рекламной индустрии.

Для нас участие в EASA — движение к использованию эффективных и утвердившихся практик. Есть накопленный опыт, который можно изучить и адаптировать для разработки стандартов под наш рынок.

Вопрос не в том, чтобы наказать тех, кто нарушил правила или закон «О рекламе», а чтобы предупредить. То, чем должна и будет заниматься СРО — разработка сегментарных стандартов, чтобы дать реальные инструменты дополнительно к тому, что уже фиксирует Кодекс. Кодекс МТП уже самодостаточен, но каждый рынок имеет свои особенности.

Руководство EASA позитивно оценивается процесс саморегулирования в России. Базовые принципы выполняются — движение к пополнению законодательных норм, принцип одной саморегулируемой организации для всего рынка, наличие комитета для рассмотрения апелляций. И, конечно, среди этих принципов — сотрудничество с МТП и согласие с кодексом ICC.

Ольга Щедракова, директор по развитию МТП РФ

Международной кодекс — золотой стандарт для саморегулируемых организаций в области рекламы и маркетинга. Он появился в 1937 году и рос с развитием отрасли. Прежде всего он адресован потребителям, индустрии и законодателям.

Потребители и индустрия демонстрируют низкий уровень осведомленности о Кодексе. Все стандарты и критерии, которым должен отвечать ответственный маркетинг, собраны в этом документе. Международным компаниям нужно понимать, какие аспекты вызывают повышенное внимание в разных странах. Огромное количество крупнейших международных брендов пострадали из-за того, что не читали Кодекс. Кодекс размещен, с ним можно бесплатно ознакомиться — теперь и на русском языке.

В 52 странах есть правила саморегулирования в области рекламы, и 42 страны имеют или разрабатывают национальные кодексы на основании Кодекса МТП.

Алексей Поповичев, исполнительный директор «Русбренд»

То, что было проделано в Питере — это усовершенствование работы региональных советов ФАС. К саморегулированию это имеет совсем маленькое отношение.

Как сказал Сергей Генрихович Пилатов, их задачей было разгрузить государство от фискальной работы. И она произошла. 30 дел, которые были заявлены, все сгенерированы органами ФАС. Обращений потребителей рассмотрено не было.

Это сильно отличается от того, как саморегулирование устроено в мире. Питерская ассоциация занимается разрешением споров в области рекламы на основании действующего законодательства, т.е фактически она выполняет функцию экспертного органа ФАС. У меня возникает вопрос: это делегирование полномочий по исполнению закона «О рекламе» и назовем это сорегулированием, или мы говорим о саморегулировании, которое во всем мире занимается вопросами этики и развития исходя из задач, которые видит рекламная индустрия и ее участники.

Я не увидел, как эта организация может существовать с точки зрения финансирования и ее иерархии. Создается впечатление, что какая-то группа людей, наделенная каким-то экспертным знанием, принимает решения. С одной стороны, это может работать, с другой — создает огромные риски, в том число коррупционные.

Мы максимально поддерживаем идею саморегулирования и считаем, что нужно мобилизовать крупных игроков рынка, включая рекламодателей и АКАР, вовлечь крупные медиакомпании и начать заниматься разработкой российского кодекса и изменений в законодательстве.

Круглый стол завершился подписанием соглашений по продвижению «Международного кодекса практики рекламы и маркетинговых коммуникаций» Ассоциацией маркетинговой индустрии «Рекламный Совет», «Финпотребсоюзом» и Международной торговой палатой.