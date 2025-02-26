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18+
26.02.2025 в 16:49

Wildberries & Russ и IThub запускают совместную программу подготовки кадров

Обучаться можно по двум специальностям — интернет-маркетолог и дизайнер маркетинговых коммуникаций

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Wildberries & Russ совместно с колледжем информационных и креативных технологий IThub запускает новую образовательную программу для обучения студентов в области интернет-маркетинга и дизайна маркетинговых коммуникаций. Она стартует с сентября 2025 года. Об этом сообщается на сайте IThub.

Программа включает целевой трек, практику со второго курса и шанс на трудоустройство в Wildberries & Russ. В конце обучения выпускники получат два документа государственного образца — дипломы о среднем профессиональном образовании и переподготовке по специальности.

За счет сотрудничества с Wildberries & Russ в IThub появились две новые специализации: «Интернет-маркетолог Wildberries» и «Дизайнер маркетинговых коммуникаций Wildberries». Обучение по новым специализациям, разработанным с учетом потребностей цифровой экономики, будет доступно для студентов после 9 и 11 классов.

Ранее сообщалось, что объединенная компания Wildberries & Russ создаст собственную образовательную платформу для сотрудников, партнеров, студентов и представителей коммерческих организаций. Основой проекта станут уже существующие программы компании по развитию предпринимателей и специалистов Wildberries & Russ.

Wildberries интернет-маркетолог Wildberries & Russ IThub дизайнер маркетинговых коммуникаций
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