12.03.2026 в 11:40

Исследование: активные пользователи ИИ чаще работают в команде

Использование ИИ меняет структуру рабочего дня

Сотрудники, активно использующие инструменты искусственного интеллекта, чаще сотрудничают с коллегами и больше вовлечены в рабочие процессы. Об этом пишет Storyboard со ссылкой на глобальное исследование рынка труда, проведенное Gensler.

В опросе приняли участие более 16,4 тыс. офисных работников из 16 стран. Около 30% респондентов отнесены к «активным пользователям ИИ» — тем, кто регулярно применяет технологии как в работе, так и в личной жизни.

Согласно результатам исследования, такие сотрудники:

  • проводят меньше времени в одиночной работе — 37% рабочей недели против 42% у тех, кто использует ИИ реже;
  • чаще обучаются — 12% времени против 8%;
  • больше общаются с коллегами — 11% времени против 9%.

Авторы отчета отмечают, что использование ИИ меняет структуру рабочего дня и, вопреки опасениям, не усиливает изоляцию сотрудников, а, наоборот, стимулирует взаимодействие и обмен знаниями внутри команд.

При этом физические офисы по-прежнему остаются важной частью работы. В среднем сотрудники проводят 55% рабочего времени в офисе, 18% — дома, а 26% — в других местах, включая коворкинги и офисы клиентов.

Исследование также выявило разрыв между ожиданиями сотрудников и текущими условиями офисной среды: около двух третей работников вынуждены самостоятельно искать решения проблем с эргономикой, шумом и организацией пространства.

Ранее сообщалось, что большинство потребителей воспринимают искусственный интеллект как признак современности и эффективности бренда. Так, 57% опрошенных заявили, что доверяют компаниям больше, если те применяют технологии искусственного интеллекта.

Юлия Топольская
ИИ
