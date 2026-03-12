Исследование: активные пользователи ИИ чаще работают в команде

Сотрудники, активно использующие инструменты искусственного интеллекта, чаще сотрудничают с коллегами и больше вовлечены в рабочие процессы. Об этом пишет Storyboard со ссылкой на глобальное исследование рынка труда, проведенное Gensler.

В опросе приняли участие более 16,4 тыс. офисных работников из 16 стран. Около 30% респондентов отнесены к «активным пользователям ИИ» — тем, кто регулярно применяет технологии как в работе, так и в личной жизни.

Согласно результатам исследования, такие сотрудники:

проводят меньше времени в одиночной работе — 37% рабочей недели против 42% у тех, кто использует ИИ реже;

чаще обучаются — 12% времени против 8%;

больше общаются с коллегами — 11% времени против 9%.

Авторы отчета отмечают, что использование ИИ меняет структуру рабочего дня и, вопреки опасениям, не усиливает изоляцию сотрудников, а, наоборот, стимулирует взаимодействие и обмен знаниями внутри команд.

При этом физические офисы по-прежнему остаются важной частью работы. В среднем сотрудники проводят 55% рабочего времени в офисе, 18% — дома, а 26% — в других местах, включая коворкинги и офисы клиентов.

Исследование также выявило разрыв между ожиданиями сотрудников и текущими условиями офисной среды: около двух третей работников вынуждены самостоятельно искать решения проблем с эргономикой, шумом и организацией пространства.

