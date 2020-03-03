Ирина Крыжановская назначена операционным директором MediaSniper

MediaSniper назначил на должность операционного директора Ирину Крыжановскую. Её ключевыми задачами будут управление продажами, развитие клиентского сервиса, оптимизация внутренних процессов департамента коммерции. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Решение ввести новую должность в компании связано с трансформацией и расширением бизнеса, которые затрагивают все ключевые направления работы.

Дмитрий Туркевич, основатель и мажоритарный акционер компании: Закономерные изменения рынка и быстрорастущие потребности клиентов заставляют нас все время находить новые решения, расширять продуктовую линейку и внутренний функционал. Появление новых сотрудников в управлении компании — логичное продолжение нашего роста и укрепления позиций в качестве независимой programmatic платформы. В лице Ирины мы нашли человека, который имеет большой опыт работы с крупным бизнесом, обладает талантом предпринимателя и разделяет наши цели и ценности.

Ранее, в течение четырех лет, Ирина возглавляла группу продаж компании Between Exchange.

Ирина Крыжановская: Я рада присоединиться к команде MediaSniper. Мы планируем повышать узнаваемость бренда, расширять клиентскую базу, оптимизировать внутренние процессы и увеличивать их эффективность.

На прошлой неделе Sostav сообщал о кадровых изменениях в другой компании. Генеральным директором «Регион Медиа» назначен Виктор Иссерс. Новую позицию он будет совмещать c должностью директора по развитию. Он займется увеличением продаж в регионах, а также расширением присутствия компании на медиарекламном рынке.