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27.02.2020 в 11:00

В «Регион Медиа» сменился генеральный директор

Елена Праслова останется в компании на позиции советника

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Регион Медиа

В «Регион Медиа» произошли кадровые перестановки. Генеральным директором компании назначен Виктор Иссерс. Новую позицию он будет совмещать c должностью директора по развитию. Он займется увеличением продаж в регионах, а также расширением присутствия компании на медиарекламном рынке.

«Учитывая успешный опыт работы Виктора по развитию региональной сети «Регион Медиа», его назначение — логичный шаг в рамках дальнейшей экспансии селлера в регионах», — объяснил исполнительный директор НСК Артём Вартанян.

С декабря 2018 года «Регион Медиа» возглавляла Елена Праслова. Она останется в компании на позиции советника генерального директора. В ряд ее полномочий войдет оптимизация операционной деятельности компании, а также поддержка новых и текущих проектов.

Виктор Иссерс пришел в «Регион Медиа» в 2017 году и стал заместителем директора по развитию. В разное время он руководил направлением маркетинга МТС-Омск, возглавлял СТС-Омск, был генеральным директором Vi-Омск, занимал позицию директора департамента прямых продаж Vi Тренд.

«Регион Медиа» — крупнейший селлер геотаргетированной рекламы в России, дочерняя структура ООО «НСК». Компания предлагает размещение рекламы в Москве, 27 крупнейших городах России и в Казахстане. Еще в 115 городах России аналогичные услуги предоставляют авторизованные партнеры компании.

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