Владимир Желонкин назначен заместителем министра культуры России. Об этом стало известно 27 ноября из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В новой должности Желонкин будет курировать библиотечную и научную деятельность, информационную политику и развитие креативных индустрий, сообщили в Минкультуры. С его назначением число заместителей министра достигло шести.

Желонкин родился в 1967 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский финансово-экономический институт имени Н. А. Вознесенского. В разные годы занимал руководящие должности в «Связьинвесте», «АФ Телеком Холдинге», «МегаФоне» и медиагруппе «Звезда», а также работал в Минобороны и аппарате полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе.

С 2013 года Желонкин работал в «Коммерсанте», где прошел путь от президента издательского дома до генерального директора и главного редактора. Летом 2024 года он покинул издание. С марта 2025-го по сентябрь 2026-го занимал должность заместителя министра просвещения.