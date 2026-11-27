Компания SAP рассматривает возможность сокращения не менее 10 тыс. рабочих мест в рамках перестройки бизнеса с учетом развития искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. Потенциальные изменения могут затронуть более 9% глобального штата компании.

По данным издания, руководителей подразделений попросили определить позиции, которые могут быть упразднены. Особое внимание уделяется разработке продуктов, инженерным и коммерческим командам. Окончательное число сокращений пока не определено и может измениться после переговоров с представителями сотрудников и профсоюзами.

В SAP заявили, что регулярно оценивают организационную структуру на предмет соответствия стратегии и потребностям клиентов. Позднее представитель компании уточнил, что решений о реструктуризации или сокращении персонала пока не принималось.

Ранее SAP уже проводила масштабную реорганизацию: в 2024 году компания объявила программу трансформации, затронувшую около 10 тыс. должностей. Она предусматривала в том числе добровольный уход сотрудников и переобучение. Сейчас в SAP работают более 110 тыс. человек по всему миру.

Напомним, в 2022 году SAP оценил потери от прекращения деятельности в России в €350 млн.