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31.10.2023 в 16:45

Ирина Краснокутская покинула должность диджитал-директора Vivienne Sabo

Она работала в компании пять лет

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Ирина Краснокутская

Диджитал-директор Vivienne Sabo Ирина Краснокутская покинула должность, подтвердили Sostav в дистрибьюторской компании «Градиент», которой принадлежит марка декоративной косметики.

Краснокутская работала в Vivienne Sabo в должности диджитал-директора с 2018 года.

В числе проектов бренда, в которых она принимала участие, — креативная рекламная кампания через приложение MNFST (2019 год), музыкальный клип в поддержку туши Cabaret première (2020 год), кампания в поддержку вывода на рынок туши Cabaret Latex (2021 год), запуск коллекции диджитал-одежды (2021 год), рекламная кампания с Лолитой Милявской (2022 год), кампания о туши для ресниц Cabaret Premiere (2023 год).

До работы в Vivienne Sabo Краснокутская занимала должность руководителя группы коммуникаций в цифровых каналах сети «Спортмастер».

Ирина Краснокутская Vivienne Sabo digital-директор
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