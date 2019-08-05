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05.08.2019 в 17:40

«Прекрасная феминистка»: Vivienne Sabó запустил креативную рекламную кампанию через приложение MNFST

Разработкой занималась медиакомпания Socialist Media

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Взгляд и позиция любого человека имеют вес независимо от того, сколько людей на него подписано в социальных сетях. Каждый человек имеет большое влияние на свое окружение: задумайтесь, сколько раз вы советовали друзьям, где пообедать, рассказывали, из какого магазина ваша новая сумка и какого оттенка ваша новая помада, хвастались, на какой концерт вы пойдете этим летом.

Приложение MNFST [Манифест] позволяет любому человеку создавать уникальный визуальный контент и рекомендовать любимые бренды в социальных сетях, поддерживать актуальные события, а также благотворительные фонды. Создавая Манифесты и участвуя в кампаниях, пользователи становятся частью значимого события, сообщества бренда или благотворительной организации. В случае поддержки брендов участники кампаний получают вознаграждение.

Для бренда Vivienne Sabó был создан специальный креатив в приложении MNFST, который пользователи публиковали в Instagram, получая денежное вознаграждение в зависимости от своего социального рейтинга. Социальный рейтинг (Social Capital Score) определяет уровень влияния и популярности в социальной сети.

Фильтр выглядит, как обложка модного журнала, и посвящен новой помаде — с ним получается запоминающаяся реклама, которая при этом нативно смотрится в профиле. Образ, сопутствующий всей рекламной кампании, — «прекрасная феминистка», которая стремится подчеркнуть свою женственность.

Кампания была разработана Socialist Media  — официальным селлером MNFST в России.

Ирина Краснокутская, digital-директор компании «Градиент»:

В последнее время все говорят о работе уже даже не с микро-, а с наноинфлюенсерами. Уровень вовлечения в их контент выше, чем у инфлюенсеров с большой аудиторией и большим количеством рекламных постов.

Но перед любым рекламодателем встаёт вопрос: как массово работать с нано-блогерами, чтобы получить достаточный охват? Руками, договариваясь с каждым отдельно, — сделать это практически невозможно.

Именно поэтому бренд Vivienne Sabó с большим энтузиазмом начал работу с нано- и микроинфлюенсерами через приложение MNFST и стал первым beauty-брендом, запустившим кампанию на платформе. Мы стартовали с новой линейкой помад Rouge Feministe, итоговых результатов пока нет, но буквально за неделю мы набрали более 1,5 млн контактов.

Дмитрий Ли, Head of marketing, Socialist Media:

Одним из восходящих трендов прошлого года в маркетинге был «маркетинг влияния» — продвижение товаров через популярных блогеров. Сегодня этот тренд расцвёл во всей красе. Многие бренды уже имеют в своей копилке рекламные кампании с крупными блогерами, но пока ещё мало кто слышал о нано- и микроинфлюенсерах.

Отсутствие огромной популярности у небольших аккаунтов — одно из качеств, делающих их доступными для аудитории. Когда эти пользователи рекомендуют какой-либо товар, их слова звучат убедительно, воспринимаются, как дружеский совет, и вызывают больше доверия, чем слова крупного блогера. 71% пользователей готовы купить товар, следуя рекомендациям своих друзей в социальных сетях. MNFST — это удобная платформа, которая объединяет инфлюенсеров и бренды в одном месте и дает им возможность создавать полезные рекламные кампании.

Виктор Белогуб, сооснователь MNFST:

Каждый из нас проводит много времени в соцсетях, вкладывая ресурсы на ведение собственного аккаунта. Это такой же важный и ценный актив, как, например, квартира или машина, который можно реализовать и монетизировать с MNFST. То, что раньше было доступно элитарной группе инфлюенсеров и блогеров, с помощью Манифеста стало доступно всем. Манифест дает эту возможность каждому пользователю соцсетей: рекомендуйте любимые бренды, рассказывайте о важных для вас событиях и получайте справедливое вознаграждение.

Бренды все больше хотят инвестировать в подобный формат рекламы, ведь это своего рода персональные рекомендации в цифровой среде, которые помогают не только поднять узнаваемость или трафик, но и развивать сообщества, вырастить бренд амбассадоров. Несколько десятков компаний и брендов разного размера с большим энтузиазмом тестируют новый канал продвижения.

Socialist Media Vivienne Sabо́ MNFST
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