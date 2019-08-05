«Прекрасная феминистка»: Vivienne Sabó запустил креативную рекламную кампанию через приложение MNFST

Взгляд и позиция любого человека имеют вес независимо от того, сколько людей на него подписано в социальных сетях. Каждый человек имеет большое влияние на свое окружение: задумайтесь, сколько раз вы советовали друзьям, где пообедать, рассказывали, из какого магазина ваша новая сумка и какого оттенка ваша новая помада, хвастались, на какой концерт вы пойдете этим летом.

Приложение MNFST [Манифест] позволяет любому человеку создавать уникальный визуальный контент и рекомендовать любимые бренды в социальных сетях, поддерживать актуальные события, а также благотворительные фонды. Создавая Манифесты и участвуя в кампаниях, пользователи становятся частью значимого события, сообщества бренда или благотворительной организации. В случае поддержки брендов участники кампаний получают вознаграждение.

Для бренда Vivienne Sabó был создан специальный креатив в приложении MNFST, который пользователи публиковали в Instagram, получая денежное вознаграждение в зависимости от своего социального рейтинга. Социальный рейтинг (Social Capital Score) определяет уровень влияния и популярности в социальной сети.

Фильтр выглядит, как обложка модного журнала, и посвящен новой помаде — с ним получается запоминающаяся реклама, которая при этом нативно смотрится в профиле. Образ, сопутствующий всей рекламной кампании, — «прекрасная феминистка», которая стремится подчеркнуть свою женственность.

Кампания была разработана Socialist Media — официальным селлером MNFST в России.

Ирина Краснокутская, digital-директор компании «Градиент»: В последнее время все говорят о работе уже даже не с микро-, а с наноинфлюенсерами. Уровень вовлечения в их контент выше, чем у инфлюенсеров с большой аудиторией и большим количеством рекламных постов. Но перед любым рекламодателем встаёт вопрос: как массово работать с нано-блогерами, чтобы получить достаточный охват? Руками, договариваясь с каждым отдельно, — сделать это практически невозможно. Именно поэтому бренд Vivienne Sabó с большим энтузиазмом начал работу с нано- и микроинфлюенсерами через приложение MNFST и стал первым beauty-брендом, запустившим кампанию на платформе. Мы стартовали с новой линейкой помад Rouge Feministe, итоговых результатов пока нет, но буквально за неделю мы набрали более 1,5 млн контактов.

Дмитрий Ли, Head of marketing, Socialist Media: Одним из восходящих трендов прошлого года в маркетинге был «маркетинг влияния» — продвижение товаров через популярных блогеров. Сегодня этот тренд расцвёл во всей красе. Многие бренды уже имеют в своей копилке рекламные кампании с крупными блогерами, но пока ещё мало кто слышал о нано- и микроинфлюенсерах. Отсутствие огромной популярности у небольших аккаунтов — одно из качеств, делающих их доступными для аудитории. Когда эти пользователи рекомендуют какой-либо товар, их слова звучат убедительно, воспринимаются, как дружеский совет, и вызывают больше доверия, чем слова крупного блогера. 71% пользователей готовы купить товар, следуя рекомендациям своих друзей в социальных сетях. MNFST — это удобная платформа, которая объединяет инфлюенсеров и бренды в одном месте и дает им возможность создавать полезные рекламные кампании.